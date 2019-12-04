Tahkim sorunu 5 ayda çözecek

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Yönetim Kurulu Üyesi ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, yerli ve yabancı yatırımcıyı ticari davalarda 3 yıl kadar süren uzun mahkeme sürecinden kurtarmak için inovatif bir çözüm geliştirdiklerini söyledi.

ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı’nın ev sahipliğinde düzenlenen basın buluşmasında merkezin çalışmalarına ve planlarına ilişkin bilgi veren Öztatar, “Şirketler önce ara buluculuğu denediğinde süresi 8 hafta en fazla. Burada çözemediğinde daha sonra ‘hızlı tahkim’i seçtiğinde en fazla 3 aylık süresi var. 8 hafta artı 3 ay toplam 5 ay içerisinde ya arabuluculukla, çözmezse tahkimle kesin bir çözüm getirmiş olacağız. Bu sisteme giren iş insanımız şunu bilecek: Paket programla en geç 5 ay içinde sorunum kesin bir şekilde çözümlenmiş olacak. Hiç mahkeme görmeden arabulucu-tahkim yöntemiyle çözmüş olacağız” bilgisini verdi.

İSTAC ŞEMSİYESİNDE İŞLER HIZLANACAK

ISTAC olarak kendilerinin şemsiye görevi üstleneceğini dile getiren Öztatar konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye’de 150’ye yakın ara buluculuk merkezi var. 1000’e yakın da bu merkezlerde arabulucularımız var. ISTAC olarak ilk yapacağımız şey bu arabuluculuk merkezleriyle iş birliği ve iyi niyet anlaşması yapmak olacak. Ülke ekonomisine ve yatırım ortamına katkı sunarak, sürüncemede kalan uyuşmazlıkları süratle çözme konusunda kararlıyız. ISTAC olarak arabuluculuk merkezlerimizde ticari davada anlaşmama olduğunda arabulucularımızın taraflara ISTAC Tahkim kurallarını tavsiye ederek son tutanakta belli sayıdaki uyuşmazlığı ISTAC’a ulaştırmasını sağlayacağız. Çözüm sağlanamayan kaç dosyamız var, yaklaşık 52 bin dosya. Örnek veriyorum; burada yüzde 5 dosyayı bile tahkime getirdiğimizde 2 bin 500 dosya eder. Dünyanın en büyük tahkim merkezi 2000’e yakın çözüyor. Biz dünyanın en büyük tahkim merkezi olabilecek duruma gelmiş olacağız.”

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HAKEM YETİŞTİRİLECEK

Fotoğraf :Arşiv

Şu anda Türkiye’de 10 bin 300 ara bulucu olduğuna da işaret eden Öztatar, “Onları da toplayarak farkındalıklarını oluşturmaya çalışacağız. Bu kadar dosya toplanınca yeterli sayıda hakemi bulmak için arabuluculuk merkezlerinden yetenekli olan, bu işi yapabilecek olan uzmanlarımızı da hakem olarak yetiştirmeye başlayacağız” dedi. ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı da, “İstanbul Tahkim Merkezi Med-Arb çözüm yolunu ilk defa kurallarını düzenleyerek uygulamaya koyan bir tahkim kuruludur. Dünyada bunu yapan ilk tahkim kuruluyuz” diye konuştu.

1 milyon dosya çözüme kavuştu

Öztatar, 2018’de bakmaya başladıkları iş davalarını 4 hafta içinde çözümlemeyi hedeflediklerini hatırlatarak, şu ana kadar 720 bin 106 dosyayı 28 gün içerisinde çözdüklerini kaydetti. Ticari uyuşmazlıklarda 137 bin 561 dosyayı 8 haftalık süreç içinde bitirdiklerini de belirten Öztatar, “Biz ülkemizde 14 Kasım 2013’te ara buluculuğa başlamıştık. O tarihten bugüne çözülen toplam dosya sayısı 1 milyon 85 bin 875 oldu. Bunlardan 724 bin 113’ü anlaşmayla sonuçlandı. 298 bin 938 dosya ise yargıya gitti. Yani yüzde 71 oranında insanlar geldi ve sorunlarını ara buluculuk sistemiyle çözdüler. Yüzde 71 iyi bir rakam. Dünyada da ara buluculuk anlaşma oranları yüzde 75-80 civarında. Türkiye, 7 Ağustos’ta Singapur Sulh Sözleşmesi’ni imzaladı. Bu sözleşme de yakın zamanda meclise gelecek. Yasalaşması halinde sistem iç hukuka entegre olacak” bilgisini verdi.