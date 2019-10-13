Tahvil silahını yeniden çektiler

Küresel kriz tam etkilerini kaybetiyor derken dünya yeniden bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Yeni sıkıntının adı düşük büyüme ve enflasyon. Bu tehlike karşısında ek gevşeme ihtiyacı duyan Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Amerikan Merkez Bankası (Fed) hemen tahvil silahına başvurdu. Tahvil silahını ilk çeken ise AMB oldu. Avrupa Merkez Bankası, 12 Eylül’de Avro Bölgesi ekonomisini canlandırmak için yeni bir tahvil alım programı açıklamış, mevduat faizini de beklentilere paralel olarak 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0,40’dan yüzde eksi 0,50'ye çekmişti. Banka, kasım ayından itibaren ayda 20 milyar avro tahvil alımına başlayacak.

60 MİLYAR DOLAR PİYASAYA ÇIKIYOR

Avrupa merkez bankasının ardından benzer bir haber ABD merkez bankası tarafından geldi. Fed, bankacılık sistemi kaynaklarının yeterli miktarda kalmasını sağlamak için 15 Ekim’den itibaren aylık yaklaşık 60 milyar dolarlık hazine tahvil alacağını duyurdu. Fed açıklamasında, tahvil alımının bankacılık sistemine yeterli kaynak sağlamak için yapıldığı belirtilerek, bankanın para politikasındaki duruşunda bir değişiklik olmadığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu alımların en erken 2020’nin ikinci çeyreğinde biteceği, repo piyasasına ocak ayına kadar nakit akıtmaya etmeye devam edileceği de vurgulandı.

BAŞKANLAR, BU GEREKLİ, DEDİ

Jerome nPowell

İki merkez bankasının alım kararları başkanlar tarafından gerekli önlem olarak ifade edildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, “Fed’in elindeki varlık hacminin yeniden büyümesini sağlama zamanının geldiğini belirterek, alımın gerekliliğini dile getirdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı (AMB) Mario Draghi de tahvil alımının şart olduğunu belirterek, diğer avro bölgesi hükümetlerden de destek istedi. Draghi, “Euro Bölgesi’ndeki hükümetlerin ekonomilerini desteklemek için para musluklarını açmaları AMB’nin faiz oranlarını daha erken zamanda arttırmasına yardımcı olur” dedi.

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Mario Draghi

Öte yandan sekiz yıldır AMB’nin başkanlığını yürüten Draghi, bu ay sonunda koltuğunu Uluslararası Para Fonu (IMF) eski başkanı Christine Lagarde'e devredecek.

AMB, 2,6 trilyon avro tahvil almıştı

Avrupa Merkez Bankası, Mart 2015'te Euro Bölgesi’nde ekonominin yeniden dengelenmesi ve deflasyonist baskılarla mücadele edilmesi amacıyla uyguladığı 2,6 trilyon avro seviyesindeki tahvil alım programını geçen Aralık 2018'de sonlandırmıştı.



