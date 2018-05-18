TAI KADEX 2018'e katılacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Kazakistan'da düzenlenecek Silah Sistemleri ve Uzay Teknolojileri Fuarı'nda (KADEX 2018) özgün ürünlerini sergileyecek.

TAI'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 23-26 Mayıs tarihleri arasında Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek KADEX 2018'e üçüncü kez katılacak.

Fuarda, insansız hava aracı sistemi Anka, taarruz ve taktik keşif helikopteri T129 Atak, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, Milli Muharip Uçak ve T625 Genel Maksat Helikopteri'nin maketleri sergilenecek.

TAI, fuarda başta Anka ve Hürkuş olmak üzere özgün ürün ve kabiliyetlerini anlatacak.