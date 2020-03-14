Ekonomi Takside koronavirüs önlemi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Takside koronavirüs önlemi

Türkiye genelindeki koronavirüs tedbirlerine bir destek de İstanbul taksilerinden geldi. 200’ün üzerinde taksi, özel bir temizlik şirketi tarafından kapsamlı bir şekilde dezenfekte edilirken aynı zamanda çok sayıda araca da dezenfektan koyuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
200’ün üzerinde taksi kapsamlı bir şekilde dezenfekte edildi.
200’ün üzerinde taksi kapsamlı bir şekilde dezenfekte edildi.

Türkiye, son aylarda dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla en etkin mücadele eden ülkelerin başında geliyor.

İş dünyası ve toplumun her kesiminden söz konusu mücadeleye tam destek gelirken, İstanbul ulaşımının vazgeçilmesi olan taksiler de araçlarda dezenfekte çalışmalarına hız verdi.

Konuyla ilgili Beşiktaş’ta bir taksi durağında düzenlenen etkinliğe, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu’nun yanı sıra yaklaşık 200’ü aşkın taksi katıldı. Organizasyon kapsamında, etkinlik alanında bulunan 200’ün üzerinde taksi, özel bir temizlik şirketi tarafından kapsamlı bir şekilde dezenfekte edildi.

200’ün üzerinde taksi, özel bir temizlik şirketi tarafından kapsamlı bir şekilde dezenfekte edildi.

YOLCULARIMIZIN SAĞLIĞI EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İTEO Başkanı Eyüp Aksu, koronavirüsüyle mücadelede toplumun her kesimine önemli görevler düştüğünü belirtirken, “Biz de İstanbul taksileri olarak, bu dönemde yolcularımızın sağlığını, şehrimizin refahını birincil öncelik olarak görüyoruz. İstanbul ulaşımının vazgeçilmezi taksiler olarak, bu mücadeleye destek vermek bizim ülkemize, şehrimize, insanlarımıza karşı en büyük sorumluluğumuz” dedi.

200’ün üzerinde taksi, özel bir temizlik şirketi tarafından kapsamlı bir şekilde dezenfekte edildi.

BELEDİYELERE VE TAKSİ DURAKLARINA ÇAĞRI

Bu mücadele kapsamında, özellikle belediyelere ve taksi duraklarına büyük iş düştüğünü ifade eden Eyüp Aksu şöyle devam etti:

“Bu virüsle başa çıkabilmenin en önemli yolu, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek; kişisel hijyenimize özen gösterirken, araçlarımızı da her zamankinden daha temiz bir şekilde yolcularımızın kullanımına sunmak. Bu süreçte, tüm taksi duraklarımızın bu hassasiyetle davranmalarını; ilçe belediyelerimizin de taksi duraklarıyla iş birliği içinde bu süreci en iyi şekilde koordine etmesini arzu ediyoruz.”

200’ün üzerinde taksi, özel bir temizlik şirketi tarafından kapsamlı bir şekilde dezenfekte edildi.

ARAÇLARIMIZA DEZENFEKTANLAR KOYUYORUZ

İstanbul genelinde araç temizlik faaliyetlerine hız verdiklerini, aynı zamanda çok sayıda araca da dezenfektan koyduklarını da sözlerine ekleyen Eyüp Aksu, söz konusu virüs ülkemizde ve dünyada tam anlamıyla kontrol altına alınana kadar bu önlemleri aksatmadan uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.

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