Ekonomi Taksiler gizli müşteri ile denetleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Soylu ilk defa açıkladı: Taksilerde gizli müşteri yöntemi uygulanacak

Taksiler gizli müşteri ile denetleniyor

İçişleri Bakanı Soylu, son dönemde artan taksici şikayetlerine ilişkin gizli müşteri yöntemi uygulandığını belirterek "Vatandaşımız merak etmesin, bu sorunu düzelteceğiz" dedi.

AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soylu, taksicilere dair yaşanan sorunlarla ilgili gelen soruya şu şekilde cevap verdi:

"Yaklaşık 1. 5 ay önce bizim kendi görev alanımız içerisinde bir genelge yayınladık. Bugüne kadar da 10 bin taksi denetledik. Hem ekim hem kasım ayında denetimler ortaya koyduk. Aralık, ocak, şubatta da yapacağız. Ama bizim yaptığımız yöntem yeni bir yöntem; gizli müşteri yöntemi. Aslında var olan bir yöntemdir, araştırma şirketleri bunu çok kullanırlar. Bu yöntem şudur; gizli müşteri araca biniyor, 'Beni şuraya götürür müsünüz?' diyor. 'Hayır, götüremem.' diyor veya araçta sigara içiyor, alkol içiyor, yüksek sesle müzik açıyor.

Bunu disipline edeceğiz. Bunu en çok isteyen de şoförlerin ve taksicilerin bağlı oldukları esnaf odaları. Ama bunda sorumlu olan sadece biz değiliz. Belediyeler elini taşın altına koyacaklar. Eğer ellerini taşın altına sokmazlarsa bundan sonra onlara da yönelik adımlar atacağız. Bunu çok net söylüyorum. Şimdi biz yapıyoruz ama bu görev aslında belediyelerin asli görevidir. Vatandaşımız en konforlu taksiye seyahat etmek durumundadır. Bunu sağlamazsak kusurlu olan biziz ama belediyeler de aynı kusur ve kabahatin içerisindeler. Vatandaşımız merak etmesin bunu düzelteceğiz."

Taksilerde yeni dönem
EKONOMİ
Taksilerde yeni dönem

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