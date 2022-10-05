Ekonomi Talep 23 kat arttı Ruslar yedek parça almak için Türkiyeyi tercih ediyor
OTOMOTİV

Talep 23 kat arttı: Ruslar yedek parça almak için Türkiye'yi tercih ediyor

Ukrayna savaşının başlamasıyla Avrupa ve ABD'nin yaptırımlarına maruz kalan Ruslar, otomotiv sektöründe yedek parça tedarik sıkıntısı yaşıyor. Yedek parça konusunda Rusların kolay ulaşım sağladığı ülkelerin başında Türkiye geliyor.

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Talep 23 kat arttı: Ruslar yedek parça almak için Türkiyeyi tercih ediyor
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Moskova ve Kiev arasındaki savaş Rusya'da otomotiv sektörüne ağır darbe vurdu. Yedek parça tedariğinde sıkıntı yaşayan Ruslar 'dost' ülkelerden yedek parça satın alımına ağırlık vermeye başladı.

Yedek parça talebinde artış

Online perakende platformu Wildberries eylül ayında Rusya'da yedek parça talebinin 23 kat arttığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu artış, sürücülerin yeni araç almak yerine mevcut otomobillerini bakımdan geçirmeleriyle ilişkilendiriliyor.

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Eylül itibarıyla en çok satılan yedek parçaların başında filtre, buji, yüksek voltaj kablosu, fren diski ve balata geliyor. Menşe ülkeler arasında ise Güney Kore, Japonya ve Çin ilk sırada.

Türkiye'den tedarik ediyorlar

Yetkililer, kriz devam ederken Rus vatandaşlarının dost ülkeler arasında olan Türkiye'den bireysel olarak yedek parça tedarik etmeye başladığını bildirdi.

Platform yetkilileri Rus sürücülerin Kanada, Danimarka, Çekya ve Özbekistan menşeili ürünlere gösterdikleri ilginin arttığına dikkat çekti.

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Modifiyeye talep talep yüzde 13 arttı

Öte yandan Rusya’da yaptırımlar sonrası yedek parça yetersizliği nedeniyle sürücüler araçlarını daha fazla modifiye etmeye (tuning) başladı.

Moskvichmag.ru sitesinin haberine göre, Moskova’da şubat-ağustos ayları arasında, eldeki yedek parçalar farklı araçlara uydurularak tuning yapımına olan talep yüzde 13 arttı.

Ukrayna savaşının başlamasının ardından birçok yabancı yedek parça üreticisi Rusya pazarını terk ederken, Rus tedarikçiler ise ithal malları sağlamakta zorluk çekiyor.

Otomobil sahiplerinin bazı yedek parçaların orijinallerini satın almak için dört aya kadar beklemeleri gerekiyor.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin NATO'yu alarma geçiren iddia: Putin nükleer bomba patlatabilir
FOTOĞRAF 20
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaş hız kesmeden devam ediyor.
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Son dönemde ülkenin farklı noktalarında taarruza geçen Ukrayna, Rusya'nın referandum yolu ile 4 bölgeyi ilhak etmesine cephede yanıt veriyor.
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Kiev güçlerinin ilerleyişi sürerken Rusya'nın Ukrayna'da bir nükleer silah kullanabileceği iddiası her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor.
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Kiev güçlerinin ilerleyişi sürerken Rusya'nın Ukrayna'da bir nükleer silah kullanabileceği iddiası her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor.
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İngiliz medyasında yer alan Haber ise kısa sürede Dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.
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Daily Mail'de yer alan haberde Putin'in Ukrayna sınırlarında bir nükleer bomba patlatmaya karar vermiş olabileceği iddiasına yer verildi.
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Aynı haberde NATO'nun üyelerini uyardığı iddiası da yer aldı.
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Putin'in nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu belirten üst düzey bir savunma kaynağı, füzelerin Karadeniz'de konuşlandırılmasının da ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.
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Gazete olası bir nükleer savaşta 'kurtarılması gereken kişilere' ait listenin Putin'in elinde olduğunu ve bu kişilerin nükleer sığınaklara geçiş hakkı bulunacağını da yazdı.
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NATO geçtiğimiz günlerdeyaptığı uyarı ile Putin'in 'kıyamet silahı' adını taşıyan devasa Nükleer Denizaltısının Beyaz Deniz üssünden ayrılmış olabileceğini iddia etti.
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Hafta sonu İtalyan medyasına sızdırılan bir NATO uyarı notuna göre Belgorod, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki ana üssünden kayboldu ve Poseidon nükleer bombasını test etmek için Kara Deniz'e gidiyor olabilir.
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Rusya'nın son 30 yılda ürettiği en büyük denizaltı olduğu söylenen bu dev askeri araç İngiliz basını tarafından sabotaj ve gizli operasyonlar için geliştirildi diyerek tanıtılmıştı.
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Belgorod denizaltısı temmuz ayından beri faaliyette ve yüzeye geri dönmek zorunda kalmadan 120 güne kadar gidebilir.
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Nükleer denizaltının, düşman kıyı şeridini harap eden radyoaktif tsunamileri açığa çıkarabilen Poseidon adındaki sualtı insansız hava aracını taşıdığı biliniyor.
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Poseidon, 500 metreye yaklaşan bir nükleer tsunamiyi tetiklemek için tasarlanmış bir kıyamet cihazı olarak adlandırılıyor.
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğü'ne bağlı bir Tren, hafta sonu Rusya'nın merkezinden Ukrayna'nın ön cephelerine doğru giderken görülmüştü.
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Rus yanlısı paylaşımlar yapan Telegram kanalı Rybar, terene ait görüntüleri paylaşarak büyük yük konvoyunun zırhlı personel taşıyıcıları ve diğer askeri ekipmanları Ukrayna'ya götürdüğünü duyurmuştu.
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Ukraynalı savunma uzmanı Konrad Muzyk trenin bağlı olduğu 12. Ana Müdürlüğü'nün nükleer silahlar ile doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekerek şu iddiada bulunmuştu;
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'Bu tren Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğüne ait. Söz konusu müdürlük nükleer mühimmattan, bunların depolanmasından, bakımından, nakliyesinden ve birimlere verilmesinden sorumludur.'
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Muzyk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı nükleer tehdit sonrası, Nükleer Silah programı için ekipman taşıyan bir konvoyu devreye sokarak Batı'ya bir sinyal vermeye çalıştığını da sözlerine ekledi.
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin NATO'yu alarma geçiren iddia: Putin nükleer bomba patlatabilir
Ukrayna ordusu Rusya'nın referandum yolu ile dört bölgeyi ilhak etmesine cephede yanıt vermeye devam ederken İngiliz basınından dünyanın gündemine bomba gibi düşen bir iddia geldi. Daily Mail'de yer alan haberde Putin'in Ukrayna sınırlarında bir nükleer bomba patlatmaya karar vermiş olabileceği öne sürüldü. Haberde NATO'nun üyelerini uyardığı iddiası da yer aldı.
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