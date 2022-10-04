Rusya Parlementosu ilhakı onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de imzalamıştı.
Üst meclis de onayladı
Rusya parlamentosunun üst meclisi, Moskova'nın yedi aylık savaş sırasında Ukrayna'dan aldığı toprakları resmen ilhak etmeye karar vermesiyle, dört bölgenin Rusya'ya dahil edilmesini onaylamak için bugün oy kullandı.
Federasyon Konseyi yaptığı toplantıda, Rusya'nın alt meclisi Devlet Duması'nda dün yapılan benzer bir oylamanın ardından Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerini ilhak eden yasayı oybirliğiyle onayladı.