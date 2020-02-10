Ekonomi Tamirle 1 milyar lira kazandık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tamirle 1 milyar lira kazandık

Tamirle 1 milyar lira kazandık

Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı ve RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı, son 5 yılda RS Servis’in, 1 milyon 282 bin 824 adet otomobilin onarımıyla sigorta ve filo kiralama sektörü için tam 1 milyar 91 milyon 902 bin lira tasarruf sağlayarak ülke ekonomisine büyük bir katkı sağladığını dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı ve RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı, tamir ve bakım sektörüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

1,2 MİLYON ARAÇ TAMİR EDİLDİ

Değişim yerine parça hasar onarımı odaklı yaklaşımıyla 2009 yılından bu yana hizmet verdiklerini dile getiren Ünaldı, “Tamamen yerli ve milli bir marka olan RaS Servis, özel ve patentli üretim ve onarım teknikleriyle son 5 yılda 1 milyon 282 bin 824 adet parça onarımı gerçekleştirerek sigorta sektörüne, otomotiv sektörüne ve dolayısıyla ülke ekonomisine 1 milyar lira tasarruf sağladı” dedi.

YEDEK PARÇAYA %150 ZAM

2018’den bu yana dalgalanan döviz kurları ve yavaşlayan sıfır kilometre araç satışları sebebiyle geçtiğimiz yıl özel servislerden çok yetkili servislerin pazar daralmasıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Ünaldı “Özel servisler yüzde 40’a varan pazar daralmasının etkilerini bu yılın son çeyreğinde hissedecek. 2018 yılının ikinci yarısı itibariyle herkes enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 10 indirim yapma hedefindeyken, bazı yedek parça ithalatçıları, yüzde 150’ye varan zamlar yaptı. 100 bin liralık bazı araçların bakım maliyeti 10 bin liraya kadar çıktı” diye konuştu.

ÜNAL ÜNALDI
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