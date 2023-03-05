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Ekonomi

Tapu işlemleri mobil TIR'da

Deprem bölgelerinde tapu ve kadastro işlemlerinin aksamaması için hayata geçirilen gezici tapu TIR'ı faaliyetine başladı. Araçta depremzede vatandaşların taşınmazlarına ilişkin resmi belgelerin yanında, tapuyla ilgili kimlik güncellemesi de yapılıyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gezici tapu TIR'ı faaliyetine başladı.

Gezici tapu TIR'ı faaliyetine başladı.

Kısa bir süre önce afetlerde tapu ve kadastro işlemlerinin aksamaması için dünyada bir ilk olarak hayata geçirilen mobil tapu TIR'ı afet bölgesinde faaliyete başladı. Şu an Antakya’da hizmet veren gezici araçta, satış ipoteki hariç resmi kurumların depremzedelerden taşınmazlarına ilişkin istediği resmi belgeler veriliyor. Tapuyla ilgili kimlikler güncelleniyor.

MÜLKİYET TESPİTİ VE VERİ GİRİŞİ

TIR ile her türlü afet ve olağanüstü durumlarda tapu hizmetleri aksatılmadan sürdürülüyor. Araç, sahadaki ekiplerin işini de kolaylaştırıyor. Afet bölgesinde görev alan kurumlar, depremde yıkılan ya da zarar gören bölgenin tespiti için binanın projesine ihtiyaç duyuyor. Ayrıca, binada kimlerin oturduğu ve mülkiyetin kime ait olduğuna dair veriler de ekiplere lazım oluyor. Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu tüm bu veri ve bilgiler, seyyar TIR ile sağlanıyor.

DÜZEN OTURANA KADAR KULLANILACAK

Gezici TIR kamu binaları kullanılır hale gelene kadar faaliyetlerine devam edecek. Şehir şehir dolaşacak. Araçta şu an arşivlere erişim olmadığı için yalnızca resmi kurumların depremzedelerden taşınmazlarına ilişin istediği resmi belgeler veriliyor. Vatandaşların tapuyla ilgili kimlikleri güncelleniyor. Arşivlere erişim sağlandıktan sonra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlükleri'nde yapılan tüm işlemler bu TIR'da da yapılabilecek. Bölge müdürlüğünden alınan bilgiye göre ihtiyaç olması halinde çalışan sayısı artırılacak. Şu an bir yoğunluk olmadığını söyleyen yetkililer ilerleyen günlerde arşivin erişime açılması ile yoğunluk oluşabileceğini belirtiyor.

Her türlü ekipman bulunuyor

Tasarımı için özel çalışmalar yapılan araç, iki kişi ile kolayca kurulabilecek şekilde tasarlandı. Engelli vatandaşların da düşünüldüğü araçta, onlara özel girişler yapıldı. Ayrıca, üzerinde güneş panelleri bulunan araç, bu sayede kendi elektriğini kendisi üretecek yapıda hazırlandı. Mobil TIR, içinde LED ekran, jeneratör sistemi, sıramatik sistemi, ofis malzemeleri, mutfak, tuvalet, uydu teknolojileri iletişim altyapı sistemleri, bilgisayarlar, fotokopi, tarayıcı, yazıcılar, ses ve kamera sistemleri, klima ve yangın söndürme sistemini barındırıyor.

#Deprem
#Tapu
#Mobil Tır
1 saat önce
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Tapu işlemleri mobil TIR'da
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