Tapu'da yeni dönem: Sistem bugün itibarıyla değişti

Gayrimenkul satışında yeni dönem bugün başladı. Sadece tapu dairelerinde yapılan alım-satım işlemi bundan sonra noterlerde de yapılabilecek. Yeni uygulama yarın ülke genelinde başlayacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uygulamayı Ankara'daki bir noterlikte başlatarak ilk işlemi yaptı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Tunç şunları söyledi:

Büyük kolaylık sağlayacak

"Vatandaşlarımıza büyük kolaylıklar sağlanmış oldu. Elektronik noter uygulanması ile noterlerimizin randevu sistemi e-noter ile yapılabilmesi vatandaşlarımızın bu anlamdaki hizmetleri daha etkin alabilmesinin yolunu sağlamış oldu. Bugün de taşınmaz satışının noterler tarafından gerçekleştirilebilmesine ilişkin uygulamamız büyük bir kolaylık olacak. Geçen yıl TBMM’de yasalaştırdığımız önemli düzenlemenin bugün hayata geçmesinden, uygulamaya başlamasından çok mutlu oluyoruz.

Uyuşmazlıkları ortadan kaldıracak

Hafta sonu nöbetçi noter uygulamasının gerçekleştirilecek olması hafta sonu da taşınmaz, gayrimenkul satışı yapma imkanı sağlamış olacak. Noterlerimiz hukukçu denetimleri ile gerçekleştiriliyor olması sonrasında çıkan uyuşmazlıkları ortadan kaldıracak önemli bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Noterler Birliği Başkanı’mıza teşekkür ediyoruz. Bugün ilk işlemde taraflara hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz. Tapu harçları noterlik ücreti ile birlikte daha az masrafla, daha kısa sürede vatandaşlar böyle bir avantajı sağlamış olacaklar."











