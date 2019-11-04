Ekonomi Tarihe geçecek tren Türkiyeye giriş yaptı Çinden Avrupaya uzanan yeni hat
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Tarihe geçecek tren Türkiye'ye giriş yaptı: Çin'den Avrupa'ya uzanan yeni hat

Çin’den yola çıkıp, Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni China Railway Express'i Kars üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Tren 6 Kasım’da Ankara’da olacak. Bakan Turhan'ın karşılayacağı tren, Demir İpek Yolu üzerinden Marmaray Tüp Geçidi’ni de kullanarak Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek Prag’a ulaşacak.

Haber Merkezi AA
China Railway Expres
China Railway Expres

Chına Railway Express, Çin’den başlayan yolculuğunu Hazar Geçişli Uluslararası Ulaştırma Güzergâhı ‘Trans-Caspian International Transport Route’ (TITR) üzerinden gerçekleştirecek.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

  • Elektronik aksam taşıyan, 42 adet 76 metreküp yükleme hacmine sahip konteyner yüklü vagondan oluşan tren Kars üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Yaklaşık 850 metre uzunluğundaki China Railway Ekspress, 6 Kasım’da saat 14.30’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından karşılanacak. ‘Tek Kuşak Tek Yol’ projesi kapsamında tarihi Ankara Garı'nda düzenlenecek karşılama törenine, Çin ve bölge ülkelerin yetkililerinin de katılması bekleniyor.

KAZAKİSTAN, AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN’DAN GEÇTİ

  • Bakan Turhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan işbirliği ile 30 Ekim 2017’de işletmeye açılan ve ‘Orta Koridor’un en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattının verimli kullanımı için bölge ülkelerinin önemli işbirliğine imza attığını anlattı.

Kazakistan-Hazar Denizi-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye parkurunda blok konteyner treni seferlerinin bölge ülkeleri arasındaki ticaretin güçlenmesine katkı sağladığını dile getiren Turhan, Çin’in Xi’an şehrinden hareket eden yük treninin, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan'ın ardından Kars üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığını söyledi. Turhan, Demir İpek Yolu üzerinden Marmaray Tüp Geçidi’ni de kullanacak trenin Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek Prag’a ulaşacağını belirterek “Çin'den Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Marmaray’ı da kullanarak Avrupa'ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek” dedi. Turhan, trenin Türkiye’de Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul (Marmaray) ve Kapıkule (Edirne) güzergahını kullanacağını sözlerine ekledi.

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