Ekonomi Tarihi anlaşma hemen sonuç verdi Buğday fiyatları savaş öncesinin altına düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarihi anlaşma hemen sonuç verdi: Buğday fiyatları savaş öncesinin altına düştü

Tahıl krizinin Türkiye'nin gayretleriyle çözülmesi buğday fiyatlarına yansıdı. Buğday fiyatları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'taki fiyatının altına düştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarihi anlaşma hemen sonuç verdi: Buğday fiyatları savaş öncesinin altına düştü
İstanbul'daki anlaşmanın ardından buğday fiyatları düştü.

Buğday'ın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Tahıl krizinin çözülmesiyle arzın yükseleceği beklentileri, buğdaya yaklaşık yüzde 6 değer kaybettirerek 7,7 dolara düşürdü. Bu seviyeler en son Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce görülmüştü.

Buğday, son bir aydır Türkiye'nin de gayretleriyle tahıla yönelik olumlu gelişmelerle düşüş eğilimine geçmişti.

İstanbul'da atılan imzalarla düşüş rekorunu kırmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, bugün İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

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Türkiye'nin her yerinden talep var.

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