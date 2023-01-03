Tarihi anlaşmada imzalar atıldı: Türkiye Bulgaristan'a yıllık 1,5 milyar metreküp doğalgaz transferi sağlayacak

Bulgaristan’ın devlet doğal gaz dağıtım şirketi Bulgargaz ile BOTAŞ arasında doğalgaz alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Yapılan tarihi anlaşmaya göre Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğalgaz transferi sağlanacak.

BAKAN DÖNMEZ TVNET CANLI YAYININDA AÇIKLAMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TVNET'te Net Bakış programında Serhat İbrahimoğlu moderatörlüğünde soruları yanıtlamış Türkiye'nin Bulgaristan'a doğal gaz satacağını söylemişti.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle;

"Enerjide geldiğimiz seviye sevindirici ve iftihar edici. Karadeniz gazını biz sisteme verdiğimizde hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak. Çıkartacağımız gaz evlerin ihtiyacını ve son keşif ile daha fazlasını karşılayacak. Avantajları vatandaşımız lehine kullanacağız.

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Savaş bitmeden radikal bir fiyat düşüşü beklemek doğru değil. Enerji krizinin aşılmasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

İstisnasız bütün hanelerde doğal gazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor, yüzde 25'ini vatandaşa yansıtıyoruz. Kararlıyız, 2023'te de sübvansiyon oranları ile devam edeceğiz."

BULGARİSTAN İLE TARİHİ ANLAŞMA

Bakan Dönmez'in 'Yarın Bulgargaz ile BOTAŞ arasında önemli bir anlaşma imzalanacak' diyerek duyurduğu tarihi anlaşmada imzalar atıldı.

Yapılan tarihi anlaşmaya göre Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar doğalgaz transferi sağlanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov’un nezaretinde gerçekleşen törende Türkiye adına imzayı BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan ile Bulgargaz Genel Müdürü Denitsa Zlateva attı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bulgaristan Enerji Bakanı Rosen Hristov’un nezaretinde gerçekleşen imza töreni sonrası iki bakan basın toplantısı düzenledi.

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ile Bulgaristan doğal gaz alanında iş birliği anlaşması imzaladı" denildi.

Dönmez: Anlaşmanın süresi 13 yıl olacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu anlaşmanın süresi 13 yıl olacak. Yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküpe kadar bir gaz transferi söz konusu olacak. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa’nın da doğal gaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak. Bu aynı zamanda Türkiye’nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisidir" şeklinde konuştu.

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