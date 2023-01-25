Tarım ihtisas OSB teklifi Meclis'te

AK Parti tarafından hazırlanan 12 maddelik torba kanun teklifte, kent nüfusundaki artışın doğurduğu konut ihtiyacı yanında hızlı artan trafik sorunlarını çözmek için kıyı otoparklarının yapılması öneriliyor. Yine düzenlemeyle, Adana Karataş'ta tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulacak. İlk imza sahibin AK Parti milletvekili Mustafa Demir olduğu Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sundu. 12 maddelik teklifle; kıyıda otopark ihtiyacının karşılanması ve kıyının kamu tarafından etkin kullanımının sağlanması amacıyla mevcut düzenlemenin özüne bağlı kalınarak dolgu alanında, yer altı otoparkı yapılmasına olanak sağlanıyor.

Serada sebze ve meyve üretiminin teşvik edilmesi ve potansiyelin üretime kazandırılabilmesi amacıyla da sera konulu tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulacak. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde otomasyon sistemli modern sera işletmeleri kurulacak. Söz konusu seralar üretime başladığında direkt olarak iki kişi, dolaylı olarak 5 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. İklimsel olarak uygun olan Adana Karataş'ta tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulacak.