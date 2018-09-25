Ekonomi Tarım kart ile çiftçiye 6 milyar liralık kredi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım kart ile çiftçiye 6 milyar liralık kredi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Yaklaşık 550 bin kooperatif ortağına Tarım Kart dağıtılacak. Söz konusu kartlar ile çiftçimize yıllık tahmini 2,5 milyar lira nakdi, 6 milyar lira ayni kredi ödemesi sağlanacak. Kooperatif üyelerinin PTT'ye ait işyeri ve ATM'lerde Pttkart ile yapacakları iş ve işlemlerde de hiçbir komisyon ya da işlem ücreti alınmayacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Tarım Kart ile çiftçilere yıllık tahmini 2,5 milyar lira nakdi, 6 milyar lira ayni kredi ödemesi sağlanacak.
Tarım Kart ile çiftçilere yıllık tahmini 2,5 milyar lira nakdi, 6 milyar lira ayni kredi ödemesi sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT tarafından 550 bin çiftçiye dağıtılacak Tarım Kart ile yıllık tahmini 2,5 milyar lira nakdi, 6 milyar lira ayni kredi ödemesi sağlanacağını belirtti.

  • Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Tarım Kart için PTT ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında iş birliği yapılması dolayısıyla düzenlenen imza törenine katıldı.

Tarımın, tarih boyunca toplumun belkemiği ve ekonominin çimentosu olduğunu aktaran Turhan, "Çiftçi sadece kendi ocağının direği değil, aynı zamanda Anadolu çınarının dört bir yanı saran dalıdır. Onun için çiftçiye millet olarak 'efendi payesi' vermişiz. Dünyada çiftçisini efendiliğe layık gören başka bir millet yok." diye konuştu.

Turhan, yaptıkları diğer projelerde olduğu gibi Tarım Kart projesiyle de çiftçi ve ülkenin kazanacağını bildirerek, PTT'nin, elini attığı her alanda güçlü bir yapıya kavuştuğuna işaret etti.

  • Sonu geldiği söylenen PTT'nin, adeta küllerinden yeniden doğarak dünyanın en büyük markalarından biri haline dönüştüğüne ve çağın gelişmelerine ayak uydurduğuna dikkati çeken Turhan, "Artık PTTCell'siz, PTT Bank'sız, PTT Kargo'suz, PTT Matiksiz bir Türkiye düşünmek mümkün değil. 438 kurumun 596 çeşit iş ve işlemini artık PTT yapıyor. Türkiye'nin köyünde, kasabasında, bucağında tam tamına 5 bin 21 işyeriyle vatandaşımıza hizmet veriyor. Şu anda ülkemizde bin 309 yerleşim yerinde sadece PTT bankacılık hizmeti veriyor ve 174 yerde PTTMatik dışında hiçbir bankamatik bulunmuyor" diye konuştu.

Turhan, Tarım Kart ile çiftçinin de artık PTT'nin gücünden faydalanacağını belirterek, "Adeta gücüne güç katacak. Yaklaşık 550 bin kooperatif ortağına Tarım Kart dağıtılacak. Söz konusu kartlar ile çiftçimize yıllık tahmini 2,5 milyar lira nakdi, 6 milyar lira ayni kredi ödemesi sağlanacak. Kooperatif üyelerinin PTT'ye ait işyeri ve ATM'lerde Pttkart ile yapacakları iş ve işlemlerde de hiçbir komisyon ya da işlem ücreti alınmayacak" dedi.

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de Tarım Kredi ile çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak önemli bir işbirliğini hayat geçirdiklerini aktararak, ekonomiye artı değer koyacak her türlü projeyi harekete geçireceklerini söyledi.

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  • Törenin ardından her iki bakan temsili Tarım Kart'lara imzalarını attı.

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