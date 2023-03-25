Tarım Kredi 900 üründe fiyatları sabitledi

Emekliye zam düzenlemesiyle ilgili torba teklif TBMM'ye sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olacak. 11 milyon vatandaşın bu düzenlemeden yararlanacağını düşünüyoruz." dedi. 'Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiririz' diyen Elitaş, 7 bin 500 TL üzerinde alanlara zam yapılmayacağını duyurdu. Ayrıca Elitaş emekli bayram ikramiyelerinin 900 TL zam ile Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin TL olduğunu açıkladı.