Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde sabit fiyat uygulaması uzatıldı

Tarım kredi kooperatifi marketleri
Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki 900 temel gıda ve temizlik ürününü kapsayan sabit fiyat uygulaması 1 ay süreyle uzatıldı.
900 ürünü kapsıyor
Uygulama toplam 900 temel gıda ve temizlik ürününü kapsıyor.
Kampanyanın yoğun ilgi gördüğünün belirtildiği açıklamada "Ramazan ayının coşku ve bereketinin sofralarımızda devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" sözlerine de yer verildi.
Hangi ürünlerde geçerli olacak?
Tarım Kredi'de satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK'ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan sonrası 1 ay daha fiyat artışı yapılmayacak.