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Ekonomi

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde sabit fiyat uygulaması uzatıldı

Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki 900 temel gıda ve temizlik ürününü kapsayan sabit fiyat uygulaması 1 ay süreyle uzatıldı.

10:40 . 18/04/2023 Salı
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Tarım kredi kooperatifi marketleri

Tarım kredi kooperatifi marketleri

Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki 900 temel gıda ve temizlik ürününü kapsayan sabit fiyat uygulaması 1 ay süreyle uzatıldı.


Tarım Kredi'den yapılan açıklamada,
"Tarım Kredi Kooperatif Marketlerimizde, Ramazan ayı başında Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde başlattığımız 900 ürünü kapsayan “Sabit Fiyat” kampanyasına vatandaşlarımızın göstermiş olduğu çok yoğun ilgiye karşılık olarak “Sabit Fiyat” kampanyamızın 1 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Ramazan ayının coşku ve bereketinin sofralarımızda devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."
denildi.

900 ürünü kapsıyor

Uygulama toplam 900 temel gıda ve temizlik ürününü kapsıyor.


Kampanyanın yoğun ilgi gördüğünün belirtildiği açıklamada "Ramazan ayının coşku ve bereketinin sofralarımızda devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" sözlerine de yer verildi.


Hangi ürünlerde geçerli olacak?

Tarım Kredi'de satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK'ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan sonrası 1 ay daha fiyat artışı yapılmayacak.



#Tarım Kredi Kooperatif Market
#fiyat
#tarım kredi
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