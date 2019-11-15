Ekonomi Tarım marketleri kuracağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım marketleri kuracağız

S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin (PANKOBİRLİK) 47’nci Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara’daki merkez binada gerçekleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Konuk
Recep Konuk

Programda konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Türkiye üzerindeki finansal baskıların artmasına, şartların zorluğuna rağmen PANKOBİRLİK’in ve Pancar Üreticileri Kooperatiflerinin bu faaliyet yılında da çiftçiyi muhannete muhtaç etmediğini belirtti.

Konuk, “Ortaklarımızın girdiye uygun fiyatlar ve şartlarla erişmesini sağlayarak şeker pancarı başta olmak üzere tarladaki, bağdaki, bahçedeki, meradaki, ağıldaki üretimini ele güne muhtaç olmadan devam ettirmesi için yıllardır yaptığımızı geçtiğimiz faaliyet yılında da tekrarladık” dedi. Konuk, kooperatifler için temin veya aracılık ettikleri gübre tutarının bir önceki yıla göre yüzde 15’in üzerinde arttığını dile getirdi.

ARACISIZ BULUŞMA

  • Konuk, şu bilgileri verdi: “Yemdeki artış yüzde 16’yı, tohum, fide, fidandaki artış yüzde 11’i, bitki koruma ürünlerindeki artış yüzde 23’ü aştı. Birliğimizin ve kooperatiflerimizin gelir çeşitliliğini artırmak, faaliyet alanını genişletmek için yıllardır bir çalışma yürütüyorduk. Kooperatif mağazalarımız üye dışına satış yapamıyor, faaliyet alanı dışında ürün satamıyordu. Kooperatif mağazalarımız artık herkese, her ürünü satabilecek. Tarım sektörü ile tüketici arasında aracısız satış kapısı açıldı.”

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