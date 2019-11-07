Tarım sektörü Adana’da buluştu

TÜYAP Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarları, kapılarını ziyaretçilerine açtı. 10 bin 800 metrekare kapalı olmak üzere toplamda 25 bin metrekarelik alanda açılan fuar, tüm Türkiye’den tarım profesyonellerini bir araya getirmeyi hedefliyor. Katılımcı firmalar ile alım heyetleri arasında iş bağlantılarının kurulacağı etkinlikte; 16 ülkeden 300 kişilik yurt dışı alım heyeti ziyaret edecek. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 200 katılımcı firmaya da ev sahipliği yapacak olan fuar 9 Kasım tarihinde kapılarını kapatacak. Çukurova Bölgesi’nden en çok ihracatı yapan 16 ülkeyi belirleyen TÜYAP Adana Ekibi, bu bölgelere özel tanıtım çalışması yürüterek katılımcı firmaların direkt hedefi olan alım heyetlerini getiriyor.

YURT DIŞI ZİYARETÇİSİ ARTTI

Irak, Gürcistan, Azerbaycan, Cezayir, Kıbrıs, Umman, Ürdün, Fas, Tunus, Libya, Filistin, Sudan, Kanada, Amerika, Suudi Arabistan, ve Lübnan’dan alım heyetlerinin geleceği fuarda, tüm Türkiye’den de ziyaretçiler bekleniyor. Yurt dışı alım heyetinde yüzde 17’lik bir artış yakalayan TÜYAP Adana Fuarcılık; yurt içinde de tüm Türkiye’den 600’ün üzerinde otobüs organizasyonu yaparak direkt ilgililerin fuara gelmesini sağlıyor.

EN İYİ BAL SEÇİLECEK

Fuar organiasyonu kapsamında geleneksel olarak gerçekleştirilen Geleneksel Bal Yarışması’nın 9’ncusu 8 Kasım Cuma günü saat 15:00’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin dört bir yanından getirilecek olan ballar, jüri üyeleri tarafından tadılacak. Dereceye girenlere ise çeşitli ödüller verilecek. TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi’nde 5 - 8 Kasım tarihlerinde 09:30-19:00 saatleri arasında 9 Kasım’da ise 09:30 ila 17:00 saatlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

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GÖRKEMLİ AÇILIŞA YOĞUN İLGİ

TÜYAP Adana 13. Uluslararası Tarım ve Sera- Bahçe Fuarları görkemli bir törenle açıldı. Açılışa; Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Almanya Gıda Tarım Müsteşarı Dr. Peter Bohlen, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkan Vekili Yücel Bayram, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Gürkan Yaşar, kaymakamlar, belediye başkanları, çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.