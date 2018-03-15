Tarım sektöründe istihdam arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Tarım, aralık itibarıyla 5 milyon 170 bin kişiye istihdam sağladı." ifadesini kullandı.

Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, tarımda istihdamın geçen yıl aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 255 bin kişi arttığını, bu alanda Aralık 2016'da 4 milyon 915 bin olan çalışan sayısının, 2017 Aralık ayında 5 milyon 170 bine yükseldiğini bildirdi.

EKONOMİ Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı

Geçen yıl aralık ayında 28 milyon 288 bin olarak kayıtlara geçen toplam istihdamın yüzde 18,3'ünü tarımın oluşturduğunu ifade eden Bayraktar, bu oranın Aralık 2016'da yüzde 18,4 olduğunu, söz konusu dönemde 26 milyon 669 bin olan toplam istihdamın da bir yıllık sürede 1 milyon 619 bin kişi arttığını belirtti.

Şemsi Bayraktar, TZOB Genel Başkanı

Bayraktar, "Tarım, aralık itibarıyla 5 milyon 170 bin kişiye istihdam sağladı" ifadesini kullandı.

Aralık 2017'de tarımda 2 milyon 903 bin erkek ve 2 milyon 266 bin kadının istihdam edildiğini belirten Bayraktar, erkeklerin yüzde 14,9'unun, kadınların yüzde 25,6'sının tarımda çalıştığını, tarımın işsizliğin daha fazla yükselmesini önlediğini vurguladı.

Tarımda istihdamın her yıl temmuz ve ağustos aylarında zirveye ulaştığını belirten Bayraktar, eylülden itibaren tarımsal faaliyetlerdeki azalmayla birlikte istihdamın da gerilemeye başladığını, ocak-şubat aylarında da en alt düzeye indiğini kaydetti.

EKONOMİ Bakan işsizlikte 2018 hedefini açıkladı

EKONOMİ Çalışma Bakanı'ndan yarı zamanlı çalışma müjdesi