Tarım sigortası artık daha ucuz

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından gelecek yıl kapsama alınacak riskler ve ürünlerle prim desteği oranları tespit edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; bitkisel ürün sigortasında, dolu riski tarife fiyatında toplam 134, üründe yüzde 5 ila yüzde 15 indirim yapıldı. Buğday ürünü tarife fiyatında yüzde 6 indirime gidildi. Bitkisel Ürün ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda uygulanan çift poliçe indirimi yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.

BU ÜRÜNLER DE KAPSAMA ALINDI

Ağaç sigortasında, aynı parselde hem ağaç hem de ürün poliçesi olan parsellerde yüzde 5 "ağaç çift poliçe indirimi" uygulaması getirildi. Kiraz ve vişnede, teminat başlangıcı "ilk çiçeklenme" evresinden "beyaz tomurcuk" evresine getirildi. Enginarda (sebze) don riski isteğe bağlı ek teminat olarak sigorta kapsamına alındı. Kavun ve karpuzda, fide döneminde yeniden ekim-dikime neden olacak don riski hasarı teminat kapsamına dahil edildi. Örtü altı üretimde alçak tünelde yetiştirilen domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerinde fide döneminde yeniden ekim-dikime neden olacak don riski hasarı teminat kapsamına alındı.

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JEOTERMALLER UNUTULMADI

Kivi, erik ve kayısıdaki müşterek sigorta oranlarında yüzde 5 ila yüzde 10 arasında indirimler yapıldı. Örtü altı üretimdeki alçak tünellerde "yaban domuzu zararı" riski teminat kapsamına alındı. Sera sigortasında, örtü onarım masrafı tutarı 250 liradan 1000 liraya yükseltildi. Yenilenebilir enerji kaynakları kapsamındaki jeotermal kaynağı kullandığı tespit edilen seralarda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 indirim uygulaması başlatıldı.

Kadın çiftçilere ayrıcalık

Tüm branşlarda, kadın çiftçi indirimi yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı. Genç çiftçi indiriminde genç çiftçi yaş sınırı 30'dan 40'a yükseltildi. Tüm sigorta branşlarında ilk defa yüzde 5 "şehit yakını ve gazi" indirimi getirildi. Düzenlemeler tarım sigortaları branşlarına ait genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında uygulanacak.

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Hayvanların hayat sigortasında indirim

Hayvanlara ilişkin hayat sigortalarında da önemli indirimler yapıldı. Büyükbaş hayvan hayat sigortasında, tarife fiyatında süt sığırlarında yüzde 6, besi sığırlarında yüze 5 indirim yapıldı. Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında yüzde 15 olan yavru atma bedeli yüzde 20'ye çıkarıldı. Yenilenebilir enerji kaynağı aktif biyogaz enerjisi üretimi yapan ve risk inceleme sonucuna göre kullandığı tespit edilen büyükbaş hayvancılık işletmeleri için yüzde 5 indirim uygulaması getirildi. Kümes hayvanları ile su ürünleri hayat sigortasında geniş kapsamlı tarife fiyatlarında yüzde 10 indirim yapıldı.

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