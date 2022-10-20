Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Tarımsal destek oranımızı 30 kat artırıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Destekleme sistemimizde köklü reformlar yapmaya, tarımsal desteklemelerimizi artırmaya devam ediyoruz." dedi.
54 MİLYAR TL'LİK BÜYÜK DESTEK
Kirişci "Tarımsal destek oranımızı 2002'ye göre 30 kat artırıyoruz" açıklamasını yaptı ve rakamı 54 milyar TL olarak ilan etti.
Kirişci, "Akıl ve alın teri döken çiftçilerimizin her daim yanındayız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.
Destekleme sistemimizde köklü reformlar yapmaya, tarımsal desteklemelerimizi artırmaya devam ediyoruz.
Akıl ve alın teri döken çiftçilerimizin her daim yanındayız.
Hayırlı, uğurlu olsun.#SenÜretYeter pic.twitter.com/QjPS5cDvao
Destekleme sistemimizde köklü reformlar yapmaya, tarımsal desteklemelerimizi artırmaya devam ediyoruz.