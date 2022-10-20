Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Tarımsal destek oranımızı 30 kat artırıyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Tarımsal destek oranımızı 30 kat artırıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Destekleme sistemimizde köklü reformlar yapmaya, tarımsal desteklemelerimizi artırmaya devam ediyoruz." dedi. Kirişci "Tarımsal destek oranımızı 2002'ye göre 30 kat artırıyoruz" açıklamasını yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Tarımsal destek oranımızı 30 kat artırıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medyadan açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Destekleme sistemimizde köklü reformlar yapmaya, tarımsal desteklemelerimizi artırmaya devam ediyoruz." dedi.

54 MİLYAR TL'LİK BÜYÜK DESTEK

Kirişci "Tarımsal destek oranımızı 2002'ye göre 30 kat artırıyoruz" açıklamasını yaptı ve rakamı 54 milyar TL olarak ilan etti.

Kirişci, "Akıl ve alın teri döken çiftçilerimizin her daim yanındayız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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