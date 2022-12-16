Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı bin 200 sözleşmeli personel alacak
İŞ DÜNYASI

Tarım ve Orman Bakanlığı bin 200 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, bin 200 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Tercihler, ÖSYM Başkanlığınca 20 Aralık'a kadar kabul edilecek.

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Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanlığı bin 200 sözleşmeli personel alacak! Tarım ve Orman Bakanlığı iş ilanı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, daha önceki atamalarda atama şartlarını taşımama, feragat ve evrak teslim etmeme gibi nedenlerle boş kalan pozisyonlar başta olmak üzere, 1200 sözleşmeli personel alınacak.

Söz konusu adaylar, büro ve destek personeli (temizlik görevlisi, şoför), koruma ve güvenlik görevlisi, kara gümrük kapılarında 7/24 çalışılması esasına göre veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinde veteriner hekim, zirai karantina müdürlüklerinde ziraat mühendisi (inspektör görevi yapmak üzere bitki koruma bölümü mezunu) olarak görevlendirilecek.

Tercihler, ÖSYM Başkanlığınca 16-20 Aralık tarihlerinde kabul edilecek.

Alınacak sözleşmeli personelin unvan ve sayıları şöyle:

  • - 304 büro personeli
  • - 267 koruma ve güvenlik görevlisi
  • - 201 temizlik görevlisi
  • - 167 ziraat mühendisi
  • - 107 veteriner hekim
  • - 68 şoför
  • - 48 orman muhafaza memuru
  • - 14 gıda mühendisi
  • - 7 harita mühendisi
  • - 7 avukat
  • - 4 su ürünleri mühendisi
  • - 3 kimyager
  • - 1'er balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat teknisyeni ve sağlık teknikeri.
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