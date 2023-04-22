Tarıma arıtma çamur

Sıfır atık çerçevesinde kirli sulardan arıtılan çamur, tarımdan ağaçlandırmaya kadar doğaya geri döndürülecek.

ATIK SUYA TEŞVİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yakın dönem eylem planına aldığı çalışma kapsamında, atık sular ve suların arıtılmasıyla ortaya çıkan çamur yeniden kullanıma kazandırılacak.

Atık suyun yeniden kullanımın yaygınlaştırılması için teşvik mekanizmalarına ağırlık verileceği öğrenildi. Bu kapsamda 2028 yılına kadar arıtılmış atık suyun yüzde 11’inin, 2030 yılına kadar yüzde 15’i yeniden kullanıma sunulacak.

FARKINDALIK OLUŞACAK

Stabilize arıtma çamurun ağaçlandırma alanlarında, arazi vasfını kaybetmiş alanların ve tarım topraklarının iyileştirilmesinde kullanılması öngörülüyor. Eğitimler yoluyla arıtma çamurlarının toprakta kullanımına yönelik farkındalığın artırılması planlanıyor.

MARMARA DENİZİ ÖNCELİKLİ

Noktasal kaynaklı toprak kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim sayılarının artırılarak kirlilik tespit edilen sahalarda iyileştirme çalışmaları yapılacak. Marmara Denizi başta olmak üzere tüm denizlerde kirlilikle mücadale politikası yeni bir çerçevede yürütülecek. Yapılacak ölçüm ve analizlerle denizlerdeki kirlilik kaynakları belirlenecek.

YENİ BİR DÖNEM

Bu alanlarda deniz suyu kalitesinin korunmasına yönelik ilave tedbirler alınacak. Marmara Denizi’ne gelen kirlilik ve besin yükü kademeli olarak azaltılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sıfır Atık Eylem Planına göre, evsel atık geri kazanım oranı yüzde 43’e çıkarılacak. Sıfır atık yönetim sistemi ile atık yönetimi politikasında yeni bir dönem başlayacak.

Atık suyun yeniden kullanımını yaygınlaştırmak için teşvik mekanizmalarına ağırlık verilecek. 2028 yılına kadar arıtılmış atık suyun yüzde 11’inin, 2030 yılına kadar ise yüzde 15’inin yeniden kullanımı sağlanacak.







