Tarımda bilinçli ilaçlama yapılmalı

Tarımda tırtıl istilası bilinçli ilaçlamanın önemini gündeme taşıdı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan, sorunun sadece tırtılda olmadığını tarım ilaçlaması yapılırken, zararlı hayvanın yanında bitki için faydalı hayvanların da öldüğüne dikkat çekti.

BİLİNÇSİZ İLAÇLAMA DENGEYİ BOZUYOR

Özkan, “Tarım ilaçlarını da kullanımı azaltılmalı” uyarısında bulunurken, çiftçilerin ve herkesin bilinçli olması gerektiğini ifade etti. Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Özkan, şöyle konuştu. “800 yüz bin bitki çeşidi, bir buçuk milyon hayvan çeşidi var. Tırtıl sadece ayçiçeğinde zararlı değil 150 bitkide zararlı. 800 yüz bin böcek var bu böceklerin zararlı olanı 500 bin. Ekolojik bir denge var bu zararların faydalıları var, müdahale etmediğimiz zaman bunlar denge halinde gidiyor. Biz çok tarım ilacı kullanıyoruz çok tarım ilacı kullanınca sadece arılar balıklar ölmüyor bu faydalılar da ölüyor.”

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROBLEMİ TETİKLİYOR

Küresel iklim değişikliğinin bu problemleri tetiklediğini belirten Özkan, “1 santigrat derece sıcaklık bunların sayılarını yüz kat arıtabilir, 2 hafta içerisinde bir problem geldi. İlaçla bastırılabilir tamam ama arılara, faydalı böceklere ne kadar zarar verir hesabı kitabı yapılmıyor. Biz uçakla ilaçlamanın buğdayda, sünede zararını gördük. Bunu kaldırdık şimdi drone ile ilaçlama aynı hatayı yapıyoruz çok fazla ilaç kullanıyoruz o faydalıları öldürdüğümüzde o zararlılar daha fazla çıkacak. Daha fazla ilaç kullanacağız, daha fazla çevreyi kirleteceğiz” şeklinde konuştu.