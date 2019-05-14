Tarımda destek işleri büyütüyor

Türkiye’de son yıllarda oturmaya başlayan tarım bankacılığını değerlendiren Denizbank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Barak Koçak, bu alanın her geçen yıl finans kurumları nezdinde öneminin arttığını ve ürün çeşitliliğinin genişlediğini söyledi. Giderek daha çok üreticinin regüle edildiği ve işlerini büyüteceği bir sektör hayal ettiklerini aktaran Koçak, “Bizler de bu potansiyeli açığa çıkarabilecek unsurları harekete geçirmek için sürekli çalışıyoruz” dedi.

3 KİŞİYLE BAŞLADI BİN KİŞİYE ULAŞTI

Denizbank adına tarım bankacılığının büyük bir başarı hikayesi anlamı taşıdığını dile getiren Koçak, “2003 yılında 3 kişilik bir ekiple başlayan serüvenimizde bugün tarıma hizmet veren bin kişilik bir ekibe ulaştık. Şu anda yurt çapında 400’e yakın şubede 1,2 milyona yakın üreticimize hizmet veriyoruz. Bugün 300 üzerinde zirai ürüne finansman desteği sağlıyor, tüm hayvancılık türleri için ayrı bankacılık ürünleri sunuyoruz” diye konuştu. 16 yıllık süre zarfında tarım bankacılığı alanında lider konuma geldiklerini vurgulayan Koçak, üreticilere sadece finansman sağlamadıklarını aynı zamanda danışma hizmeti sağlayarak destek olduklarını belirtti.

TARIM KREDİLERİNDE %10 BÜYÜME BEKLENTİSİ

Toplam büyüklüğü 100 milyar liraya ulaşan tarım kredileri de sektörün temelini oluşturuyor. Burak Koçak, 2019 sonunda tarım kredilerinin de yüzde 10 civarında bir büyüme ile 110 milyar lira büyüklüğe ulaşmasını öngördüklerini kaydetti. 2018’de yaşanan konjonktürel dalgalanmaların bertaraf edildiğini vurgulayan Koçak, 2019’un tarım sektöründe olumlu bir yıl olacağını söyledi. Koçak, tarım üretiminde 1 birim kredinin çıktı olarak karşılığının 2,6 birim olduğunu aktardı. Denizbank olarak 16 senedir hizmet verdikleri tarım sektöründe toplam kredi hacminin 13 milyar liraya ulaştığını vurgulayan Koçak, “Bugüne kadar kapanan kredileri de dahil ettiğimizde sektöre 35 milyar lira tutarında kredi sağladık” dedi.

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ÜRETİCİ KART 580 BİN KİŞİNİN CEBİNDE

Tarım bankacılığına dair ürünlerinden de söz eden Koçak, sektörün ilk finansal inovasyonu olarak tanımladıkları Üretici Kart’ın bugün 580 bin üreticinin cebinde olduğunu söyledi. Koçak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çiftçimizin gözdesi olan Üretici Kart 2018 yılı içinde 6,8 milyar lira tutarında bir ciroya ulaştı. 2019 yılı ilk 4 ay ciromuz ise 2 milyar lira. Bu anlamda bakıldığında hem üretici hem de iş yeri tarafında çok ciddi bir likidite aracından bahsedebiliriz.”