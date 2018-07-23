Ekonomi Tarımda fikir havuzu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarımda fikir havuzu

Tarım ve Orman Bakanlığı, personeline dönük fikir ve proje öneri sistemi kurdu. Proje geliştirmeyi teşvik ve yürütülen uygulamaların da niteliğini artırmayı hedefleyen çalışma için bir de özel web sitesi oluşturuldu. “Fikrin Varsa Söyle” sistemi bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm personelin kullanımına sanuldu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
“Fikri olan” söyleyecek.
“Fikri olan” söyleyecek.

Tarımda kendi kendine yeten sayılı ülkelerden olan Türkiye’de verimin artması için yeni projeler büyük önem taşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu amaçla personeline dönük fikir ve proje öneri sistemi kurdu. Proje geliştirmeyi teşvik ve yürütülen uygulamaların da niteliğini artırmayı hedefleyen çalışma için bir de özel web sitesi oluşturuldu. "Fikrin Varsa Söyle" sistemi bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tüm personelin kullanımına sokulurken uygulama için de “fikrinvarsasoyle.tarim.gov.tr” adresli bir web sayfası hazırlandı.

FİKİRDE HİYERARŞİ OLMAZ

Tarımın bütün dünyada ve Türkiye’de rekabete dayalı iktisadi stratejik bir sektör haline geldiği dikkat çekilerek bu bağlamda tarımda sürdürülebilir pozitif büyüme ortamı sağlayacak ve dünya ile rekabete katkı sunacak her türlü çalışma, gayret ve fikrin önemli olduğu vurgulandı. Söz konusu fikirlerin çiftçi ile yan yana çalışan ve sorunlarına birebir tanıklık eden bakanlık çalışanlarından gelmesinin daha çok değerli olduğu hatırlandı.

NASIL İŞLEYECEK?

Projenin gerekçesi anlatılırken tohumdan örnek verilerek “Fikrin hiyerarşisi olmaz. Tohum, içinde ne kadar çok bereket taşırsa taşısın toprakla, suyla buluşmadığı müddetçe çimlenemez. Saklı tutulan fikirler de ne kadar büyük olursa olsun paylaşılmadığı müddetçe hiçbir değer ifade etmez. Bütün ilerlemeler, gelişmeler önce fikir üretmeyle başlar” denildi.

Sistem kapsamında personelden gelecek fikirler oluşturulacak değerlendirme platformunda ele alınıp incelenecek. Uygun görülen fikir ve proje teklifleri ile ilgili bir yol haritası çizilecek ve fikir sahibi personel proje sürecinin her aşaması hakkında bilgilendirilecek.

Mossad hedef aldı

Mossad hedef aldı

İsrail istihbaratı Cezayir'de iki Filistinli bilim adamını öldürdü.
Mesut Almanya'yı bıraktı

Mesut Almanya'yı bıraktı

"Türklüğüme saygı göstermediler" diyerek milli takımı bıraktı.
'Aday olmayacağım'

'Aday olmayacağım'

Meral Akşener, parti başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı.
'Şehit olursam Türk bayrağı örtün'

'Şehit olursam Türk bayrağı örtün'

​Filistinli şehit Muhammed'in yakınları 'Türk bayrağı' detayını anlattı.
Meclis'in gündemi bedelli

Meclis'in gündemi bedelli

​AK Parti'nin bedelli teklifi yarın görüşülecek.
43 kilometrelik hata

43 kilometrelik hata

Adres karmaşası yüzünden hepsi yanlış okula gitti.
İlklere imza atacak

İlklere imza atacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkıyor.
Yeni dönem mesajı

Yeni dönem mesajı

Yeni OVP eylülden önce açıklanacak.
'Kudüs yıkılsın' diyen haham da var!

'Kudüs yıkılsın' diyen haham da var!

1000 Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı!
Safiye İncitutuklandı

Safiye İncitutuklandı

​Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret etmişti.
'Hayalimgazeteci olmak'

'Hayalimgazeteci olmak'

Kudüs direnişinin sembol ismi TVNET'e konuk oldu.
'Aksa'yı kirletiyorlar!'

'Aksa'yı kirletiyorlar!'

​Kudüslü kadından yürekleri titreten feryat...
İlk uçuş 2022'de

İlk uçuş 2022'de

​Hürjet Projesi'nde takvim planlamasına gidildi.
'Türkiye' korkusu sardı

'Türkiye' korkusu sardı

Yunan Bakan Türkiye korkusunu açık etti.
'7' numaranınyeni sahibi

'7' numaranınyeni sahibi

​Ronaldo'nun formasını giyecek isim belli oldu.
'Korku sarmış'

'Korku sarmış'

​CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na kurultay tepkisi.
'Gelen tekliflergurur verici'

'Gelen tekliflergurur verici'

​Yusuf Yazıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.