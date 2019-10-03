Ekonomi Tarımın uzay gözü Lagari
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarımın ‘uzay gözü' Lagari

Türkiye, ‘akıllı tarımda’ uzaya açılıyor. Mikro uydu ile proje bazlı tarım çalışmaları ürün gruplarına ve iklim özelliklerine göre belirlenecek pilot bölgelerde yapılacak. Mini uydu Lagari’nin gelecek yıl fırlatılması planlanıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Lagari'nin sağladığı görüntüler, tarım uygulamaları için kullanılacak.
Lagari'nin sağladığı görüntüler, tarım uygulamaları için kullanılacak.

Adını roketle uçan ilk insan olarak bilinen Lagari Hasan Çelebi’den alan ve gelecek yıl fırlatılacak olan uydudan kamu ihtiyaçlarına yönelik kullanılması için STM ile Tarım ve Orman Bakanlığı bir protokol imzaladı. Savunma Teknolojileri Mühendislik tarafından üretilip Lagari mikro uydusundan elde edilecek görüntüler bakanlık ile paylaşılacak Lagari'nin sağladığı görüntüler, tarım uygulamaları için kullanılacak. Sağlanan görüntülerin ihtiyaçlar doğrultusunda işlenecek ve görüntü veri tabanı oluşturulacak.

TARIMA UYDUDAN STRATEJİ

Bakanlığın oluşturulacak tarım stratejileri ve yürütülen AR-GE çalışmalarında kullanılacak olan uydu görüntüleri ile bitkisel üretimde verim tahmini yapılması, oluşacak ve tespiti zor olan zararlıların radar teknolojisi ile tespiti yapılarak erken uyarı sistemi ile önlem alınması konusunda çalışmalar, bitkisel ürün hasar tespitlerinin yapılması, hassas tarım teknolojileri kapsamında çalışmalar yürütülmesi, zirai erken uyarı sistemleri çalışmaları, bitkisel ürün gelişimi izleme yapılması, bitkisel ürün tipi ayrıştırma çalışmaları, tarımsal alan yönetimi konularında çalışmalar yapılacak.

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