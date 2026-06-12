Tarımsal üretimde rekor bekliyoruz

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise Ziraat Bankası’nın tarım sektörüne yönelik kredi bakiyesinin 1 milyondan fazla üreticiye kullandırılan finansmanla 930 milyar lirayı aştığını, sektördeki paylarının ise yüzde 70 seviyesinde bulunduğunu söyledi. Tarımın gıda arz güvenliği ve ekonomik istikrar açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Çakar, kredilerin yüzde 90'ının sübvansiyonlu olduğunu, bunların yaklaşık yüzde 23'ünün faiz yükünün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığını belirtti. Son bir yılda modern sulama sistemlerine 9 milyar liranın üzerinde kredi sağladıklarını ifade eden Çakar, ayrıca 149 bini aşkın genç çiftçiye 172 milyar lira, 68 bini aşkın kadın çiftçiye ise 54 milyar lira finansman desteği verildiğini kaydetti.