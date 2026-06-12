Tarımsal üretimde rekor bekliyoruz

Son 66 yılın en verimli yağış dönemlerinden birinin yaşanmasıyla tarımsal üretimde rekor beklentisi güçlendi. Buğdayda yüzde 27, arpada ise yüzde 50'ye varan üretim artışı öngörülüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yüksek verimin yanı sıra üreticilerin artan maliyetlerinin de güncellenen desteklerle karşılanacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl tarımsal üretim açısından son derece olumlu bir tabloyla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Son 66 yılın en verimli yağış dönemlerinden birinin yaşandığını belirten Yumaklı, geçen yıla göre yağış miktarının yüzde 26 arttığını, barajlardaki doluluk oranının da yaklaşık yüzde 81'e ulaştığını ifade etti. TürkMedya tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde konuşan Yumaklı, bu şartların Türkiye'ye tarımsal üretimde önemli bir avantaj sağladığını belirterek, “Bu yıl gerçekten bir üretim rekoru gelebilir” dedi. Hasat sezonunun başladığını kaydeden Bakan Yumaklı, üretim artışına ilişkin tahminlerin yalnızca Türkiye'ye değil, uluslararası kuruluşların öngörülerine de dayandığını söyledi.
BUĞDAY VE ARPADA GÜÇLÜ ARTIŞ
Tarımsal üretimdeki yükselişin özellikle hububat ürünlerinde belirginleştiğini vurgulayan Yumaklı, buğday üretiminde geçen yıla göre yüzde 27 artış beklendiğini açıkladı. Bu yıl yaklaşık 23 milyon ton buğday üretimi öngörüldüğünü belirten Bakan Yumaklı, hayvancılık açısından kritik öneme sahip arpa üretiminde ise yüzde 50'lik artışla 9 milyon ton seviyesine ulaşılmasının beklendiğini söyledi. Verimlilikte de dikkat çekici bir yükseliş yaşandığını ifade eden Yumaklı, geçen yıl dönüm başına ortalama 276 kilogram ürün alınırken bu yıl bu rakamın 400 kilogramın üzerine çıkmasının beklendiğini kaydetti. Çukurova ve Trakya gibi önemli üretim merkezlerinde ise dönüm başına verimin 700 kilogramı aşabileceğini belirtti.
TMO'DAN FİYAT KORUMASI
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasa düzenleyici rolüne dikkat çeken Yumaklı, kurumun ton başına 16 bin 500 lira taban fiyat açıklayarak üreticiyi koruduğunu söyledi. Yurt dışındaki fiyatların yaklaşık 250 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Bakan Yumaklı, TMO'nun referans fiyatıyla iç piyasada daha düşük fiyat oluşmasının önüne geçildiğini ifade etti.
Hasat dönemine yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirten Yumaklı, 20 milyon tonluk depolama kapasitesi oluşturulduğunu ve 600'ün üzerinde alım noktasının hizmete hazır hale getirildiğini dile getirdi. TMO'ya teslim edilen ürünlerin bedellerinin ortalama 21 gün içinde ödeneceğini kaydeden Yumaklı, üreticilerin nakit akışı konusunda mağdur edilmeyeceğini vurguladı.
DESTEKLER GÜNCELLENECEK
Bölgedeki savaşlar ve küresel gelişmeler nedeniyle mazot ve gübre maliyetlerinde yaşanan artışların üreticileri etkilediğini belirten Yumaklı, 2026 yılı için dekar başına 310 lira olarak belirlenen destek tutarının yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Hasat döneminin tamamlanmasının ardından maliyet artışlarının hesaplanacağını ifade eden Yumaklı, savaşlar ve küresel gelişmelerden kaynaklanan ilave yüklerin destekleme fiyatlarına yansıtılacağını söyledi. Böylece üreticilerin artan girdi maliyetleri karşısında desteklenmesi hedefleniyor.
149 bin genç çiftçiye 172 milyar lira finansman
- Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise Ziraat Bankası’nın tarım sektörüne yönelik kredi bakiyesinin 1 milyondan fazla üreticiye kullandırılan finansmanla 930 milyar lirayı aştığını, sektördeki paylarının ise yüzde 70 seviyesinde bulunduğunu söyledi. Tarımın gıda arz güvenliği ve ekonomik istikrar açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Çakar, kredilerin yüzde 90'ının sübvansiyonlu olduğunu, bunların yaklaşık yüzde 23'ünün faiz yükünün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığını belirtti. Son bir yılda modern sulama sistemlerine 9 milyar liranın üzerinde kredi sağladıklarını ifade eden Çakar, ayrıca 149 bini aşkın genç çiftçiye 172 milyar lira, 68 bini aşkın kadın çiftçiye ise 54 milyar lira finansman desteği verildiğini kaydetti.