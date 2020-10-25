Tarımsal arazi piyasası kurulacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal araziler için düğmeye bastı. Bakanlık 2021 yılı bütçesinde tarımsal arazi alım satımı, ipotek gibi işlemlerde tüm alıcı ve satıcıların yararlanabileceği bir veri tabanı ile tarımsal arazi piyasasının oluşmasını sağlayacağını duyurdu. Buna göre arazi kullanım planlaması yapılacak. Toprak ve su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için çalışmalar yürütülecek.

Arazi edindirme çalışmaları ile işletmelerin, arazi büyüklüğünün yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne ulaştırılması, tarım parsellerinin tarımsal gelir yöntemine göre değerinin belirlenmesi sağlanacak. Tarımsal arazi alım satımı, ipotek gibi işlemlerde tüm alıcı ve satıcıların yararlanabileceği bir veri tabanı ile tarımsal arazi piyasası oluşturulacak. Ülkesel arazi kullanım planlaması yapılacak.

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Ürün kayıpları azaltılacak

2021 yılı bütçesinde gıda okuryazarlığının artırılması, hasat sonrası ürün kayıplarını azaltılacak çalışmalar ve hayvancılıkta yem maliyetlerini düşürecek gelişmelere de yer verildi. Buna göre, gıda ve yem güvenilirliğinin sağlanması, bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahının korunması için risk analizi sistemi de oluşturulacak. Bu doğrultuda mevcut bilimsel komisyonlarla bilimsel risk değerlendirme çalışmaları sürdürülecek. Üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi de sağlanacak.