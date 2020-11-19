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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarladan sofraya güvenli yolculuk nasıl olmalı?

Tarladan sofraya güvenli yolculuk nasıl olmalı?

Koronavirüsle mücadele sürecinde sağlıklı gıdaya erişim hiç olmadığı kadar önem kazandı. Maltepe Üniversitesi ve Lojistik Derneği’nin çevrimiçi ortamda düzenlediği 10. Tarım-Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumunda tarladan sofraya uzanan tüm aşamalar masaya yatırıldı. Uzmanlar, küresel salgın koşullarında gıdanın yolculuğunu tartıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Maltepe Üniversitesi ve Lojistik Derneğinin (LODER) işbirliğiyle 2010 yılından buyana aralıksız düzenlenen “Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu”, bu yıl “Topraktan Beslenmeye” temasıyla hayata geçirildi.

Gıda güvenliğimiz onlara emanet
EKONOMİ
Gıda güvenliğimiz onlara emanet

Küresel salgın koşulları nedeniyle çevrimiçi yapılan sempozyuma, alanında uzman akademisyenlerle sektörün tanınmış isimleri katıldı. Sempozyuma koronavirüsle mücadele sürecinde iyi gıdaya verilen önemin artması nedeniyle tarladan sofraya yolculuğun sağlıklı koşullarda nasıl ilerleyebileceği konusu damgasını vurdu.

Tarladan sofraya
EKONOMİ
Tarladan sofraya

İnsanın toprakla ilişkisi hiçbir zaman sona ermeyecek

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, “İnsanın toprakla ilişkisi hiçbir zaman sona ermeyecektir. Günümüzde özellikle gıda gereksinimlerinin karşılanması için ürünlerin soğuk zincirle insanlara ulaşması gerekiyor. İnsan hakları açısından baktığımızda da insanların en sağlıklı şekilde beslenme hakkını korumada lojistik sektörünün önemi ortaya çıkıyor. Lojistiğin, sağlıklı beslenmedeki rolü çok önemli” dedi.

Tarladan sofraya kırmızı toz biber
EKONOMİ
Tarladan sofraya kırmızı toz biber

Yeni tür tedarik zincirleri kurmamız gerekiyor

Lojistik Derneği Başkanı, Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ise, tarım-gıda lojistiğinin dünya çapındaki en stratejik sektörlerden biri olduğuna dikkati çekerek, küresel salgın döneminde bu gerçeğin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Tanyaş, “Koronavirüs salgını sürecinde yeni tür tedarik zincirleri kurmamız gerektiğini gördük. Öte yandan değişen yeni beslenme alışkanlıklarına yönelik de tarım gıda tedarik zincirleri oluşturmalıyız. Gıda ve tarım ürünlerinin enflasyona da etkisi yüksek. Tedarik zincirinin geliştirilmesi bu açıdan da çok önemli” ifadelerini kullandı.

Tarlada biten yolculuk
GÜNDEM
Tarlada biten yolculuk

Sağlıklı gıdaya erişimin önemi daha fazla ortaya çıktı

Maltepe Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Dr. Atiye Tümenbatur, tarım gıda tedarik zincirini; iklim değişikliği, hijyen, gıda güvenliği, teknoloji, sağlık, verimlilik, kayıt dışılık, pazarlama, atık gıda, lojistik ve tedarik zinciri, arz ve talep planlaması gibi temel faktörlerin etkilediğini söyledi. Dünyada tarım gıda tedarik zincirlerinin artık beslenme alışkanlıklarının değişmesine göre şekillenmeye başladığını belirten Tümenbatur, “Örneğin sağlıklı beslenmede hayvansal ürünlerdeki proteinlerden bitkisel ürünlerdeki proteinlere geçiş söz konusudur. Bununla birlikte yaşadığımız küresel salgın ortamında da sağlıklı gıdaya erişimin önemi daha fazla ortaya çıktı” diye konuştu.

Üreticinin ocağı yine tütmedi
EKONOMİ
Üreticinin ocağı yine tütmedi

Buğdayın tarladan sofraya zahmetli yolculuğu
FOTOĞRAF 10
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İnsanoğlunun bilinen en eski, temel ve en önemli gıda maddesi olan buğday, zahmetli bir yolculuğundan yufka ekmek olarak sofralara geliyor.
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Mayıs ve Haziran aylarında hasat edilen buğday, kurutulduktan sonra insan veya makine gücüyle eleniyor
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Değirmende öğütülerek un haline geldikten sonra ise su ve tuz katılarak yoğrulup hamur bezeleniyor.
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El gücüyle tahta üzerinde inceltilen yufka ekmek, saç üzerinde ve fırında pişirildikten sonra istiflenerek, sofralara gelmesi için bekletiliyor.
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Yemekten 5 dakika önce ıslatılarak bekletilen yufka ekmek, zorlu yolculuğun ardından sofralarda yerini alıyor.
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Buğdayın tarladan sofraya zahmetli yolculuğu
İnsanoğlunun bilinen en eski, temel ve en önemli gıda maddesi olan buğday, zahmetli bir yolculuğundan yufka ekmek olarak sofralara geliyor.


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