Ekonomi Tarlalardaki hasara uydudan takip
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarlalardaki hasara uydudan takip

Devlet Destekli Tarım Sigortaları’nda teknolojik uygulamalar hızla artıyor. Mobil ekspertiz uygulamasıyla hasar işlemlerinde hata olasılığı ortadan kalkarken, hasar tespit işlemlerinde İHA’lar ve uydu teknolojilerinin kullanılması projesi de olumlu sonuçlar veriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Proje çerçevesinde günlük uydu görüntüleri, dolu, yangın, sel su baskını, heyelan hasarlarıyla risk analiz işlemlerinde kullanıldı.
Proje çerçevesinde günlük uydu görüntüleri, dolu, yangın, sel su baskını, heyelan hasarlarıyla risk analiz işlemlerinde kullanıldı.

TARSİM, iş süreçlerinde teknoloji kullanımı ve dijitalleşmenin, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin her zaman önceliğinde yer aldığı vurgulayarak; üreticiler ile paydaşların memnuniyetini artırmak üzere son dönemlerde yeni projelerin ardı ardına hayata geçirilerek, mevcut operasyonlara entegre etmek gerektiğini belirtti. TARSİM, konuyla ilgili “Günümüz dünyasında kurumların sürdürülebilir bir yapıya sahip olabilmesi son derece önemli. Bunun da anahtarlarından biri, inovatif bir yaklaşım sergileyerek, teknolojinin baş döndüren hızına uyum sağlamak.

Üreticimize ve paydaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak, aramızdaki güven bağını kuvvetlendirmek, iletişimde yer ve mekandan bağımsız bir şekilde sürekliliği sağlamak amacıyla teknoloji destekli hizmetleri çok yakından takip ediyor, odağımıza alıyor ve sisteme kazandırıyoruz. Örneğin; sistem açısından kritik bir öneme sahip olan hasar operasyonunda mobil ekspertiz uygulamasının kullanılmaya başlamasıyla birlikte manuel işlemlere son verildi. Mobil ekspertiz ile hata olasılığı ortadan kalktı. Bu durumun verimliliğe, hıza ve sonuçta üretici ile paydaş memnuniyetine ciddi düzeyde olumlu katkıları oldu” sözlerine yer verdi.

ERKEN UYARIDA UYDU SİSTEMİ

Bu açıdan yeni yatırımlara imza atan TARSİM, tarım sigortaları hasar tespit ve risk analiz işlemlerinin teknolojik veriler ile desteklenmesi, dijital çözümler ile manuel işlem kaynaklı hataların önlenmesi, yoğun hasar tespit dönemlerinde yaşanabilecek muhtemel gecikmelerin önüne geçilmesi ve poliçe tanzim aşamasında erken uyarı sistemlerinin oluşturulabilmesi amacıyla uydu teknolojilerinin süreçlerde kullanılabilirliğine ilişkin proje başlattı. Proje çerçevesinde günlük uydu görüntüleri, dolu, yangın, sel su baskını, heyelan hasarlarıyla risk analiz işlemlerinde kullanıldı.

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