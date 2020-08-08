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Ekonomi Tarlasına kurdu ayda 14 bin TL tasarruf etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarlasına güneş enerjisi sistemi kurdu ayda 14 bin TL tasarruf etti

Tarlasına kurdu ayda 14 bin TL tasarruf etti

Alternatif enerji kaynaklarının kullanım alanları giderek yaygınlaşıyor. Maliyetlerde de büyük düşüşler sağlayan güneş enerji sistemini Afyonkarahisar'daki tarlasına kuran Ahmet Diker sistem sayesinde ayda 14 bin TL, sezonda ise 50 bin TL tasarruf ettiğini belirtiyor.

Haber Merkezi DHA
Güneş enerji sistemi sayesinde ayda 14 bin TL, sezonda ise 50 bin TL tasarruf etti.
Güneş enerji sistemi sayesinde ayda 14 bin TL, sezonda ise 50 bin TL tasarruf etti.

Afyonkarahisar'a bağlı Sandıklı ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Diker, üretimdeki maliyetleri düşürmek ve ürün kalitesini artırmak amaçlı tarlasının 400 metrekare alanına, 200 panelden oluşan saatte 55 kW elektrik üreten güneş enerji sistemi kurdu.

  • Güneş panellerinin ürettiği elektrik, bir sistemde toplanarak 35 beygirlik dalgıç motorunun çalışmasını sağlıyor. 35 su tabancası çalıştıran dalgıç motoru ise 08.00 ile 17.30 saatleri arasında sulama yapıyor.

50 BİN TL TASARRUF PLANLIYOR

Ahmet Diker'in güneş enerji sistemini kullanarak suladığı 70 dekar tarlasına 2 bin 600 TL elektrik faturası gelirken, şebeke elektriğiyle sulama yaptığı 70 dekarlık diğer tarlasına ise 16 bin 495 TL fatura geldi. 2 bin 600 TL faturanın gece de sulama yaptığı için geldiğini belirten Ahmet Diker, ayda 14 bin TL tasarruf ettiğini, sezon sonunda ise 50 bin TL tasarruf planladığını söyledi.

Güneş enerji sistemi

'4 YA DA 5 YILDA SİSTEM KENDİNİ AMORTİ EDİYOR'

Sistem hakkında bilgi veren çiftçi Ahmet Diker, "Biz bu sistemimizi 1 Mayıs itibarıyla faaliyete geçirdik. 1 Haziran itibarıyla da şebeke bağlantısını yaptık. Şebeke bağlantılı bir sistem. Güneş olmadığı, elektrik üretimi yapılmadığında sistemden elektrik takviye eden bir sistemdir. Daha önceleri çok yüksek gelen elektrik faturalarımız bu ay 2 bin 600 TL. Bir faturayla ayı geçirdik. Bu gelen faturanın nedeni de ürünü 24 saat kesintisiz sulamaktan kaynaklanmaktadır. Yani geceleri de sulama yaptığımızdan dolayı elektrik faturamız gelmiştir. Diğer bir kuyum, orada da 70 dekarlık bir patatesimiz var. Güneş enerji sistemi olmayan bu kuyuma 16 bin 495 TL fatura gelmiştir. Bir sezonda 4 ya da 5 ay sulama yapıyoruz. En düşükten hesap edersek sezonda 50 bin TL karımız oluyor. Bu şekilde 4 ya da 5 yılda sistem kendini amorti ediyor. Panellere 25 yıl garanti veriyorlar. Kalan 21 yılda sistem size çalışıyor. Bundan sonra elektriğimiz bedava olduğu için ikinci ürüne de geçiyoruz" dedi.

Maliyetleri düşüren sistem ayda 14 bin TL tasarruf ettirdi.

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'GECELERİ SULAMA YAPMASA FATURA GELMEYECEK'

Güneş panellerini takan firmanın sahibi Ali Eren, "Ahmet Bey iki ayrı ekim bölgesinde iki 40'ar beygirlik dalgıç pompasını çalıştırdı. Sulanan ayrı bölgedeki arazilerde 70'er dekarlıktı. GES yaptığımız yere gelen elektrik faturası 2 bin 600 TL. Fatura gelme sebebi de geceleri de sulama yaptığı için. Geceleri sulama yapmasa fatura gelmeyecek ve sıfır maliyet olacaktı. Diğer kuyuya 16 bin 495 TL, arada afaki fark var. Sezonda Ahmet Bey 50 bin TL kar edecek. Ahmet Bey 3 ya da 4 sezonda buraya yaptığı yatırım maliyetini amorti edecek. Bunun için üreticilerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti veririz. Yardımcı oluruz" diye konuştu.

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