TARSİM’den tekno atılım

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), üreticilerine ve paydaşlarına daha kaliteli hizmet sunmak, aradaki güven bağını kuvvetlendirmek, iletişimde yer ve mekandan bağımsız bir şekilde sürekliliği sağlamak amacıyla teknoloji destekli hizmetlerin çok yakından takip edildiğini ve sisteme kazandırıldığını bildirdi.

YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

TARSİM'in konuya ilişkin açıklamasında, iş süreçlerinde teknoloji kullanımı ve dijitalleşmenin, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin her zaman önceliğinde yer aldığı belirtilerek, üreticiler ile paydaşların memnuniyetini arttırmak üzere son dönemlerde yeni projelerin ardı ardına hayata geçirilerek, mevcut operasyonlara entegre edildiğine dikkat çekildi. Kurumların sürdürülebilir bir yapıya sahip olabilmesinin son derece önemli olduğunun vurgulandığı açıklamada, bunun anahtarlarından birisinin, inovatif bir yaklaşım sergileyerek, teknolojinin baş döndüren hızına uyum sağlamak olduğu kaydedildi.

HATA SIFIRLANACAK

Açıklamada, "Üreticimize ve paydaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla teknoloji destekli hizmetleri çok yakından takip ediyor, odağımıza alıyor ve sisteme kazandırıyoruz" ifadesine yer verildi. Açıklamada şunlar da paylaşıldı: "Mobil ekspertiz ile hata olasılığı ortadan kalktı. Bu durumun verimliliğe, hıza ve sonuçta üretici ile paydaş memnuniyetine ciddi düzeyde olumlu katkıları oldu. Dijital çözümler ile manuel işlem kaynaklı hataların önlenmesi için proje başlatıldı.”