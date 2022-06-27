​Tasarruf isteyen hibrite koşuyor

Toyota Yaris Cross, Türkiye’de satışa sunuldu. B-SUV segmentinde yer alan Yaris Cross, lansmana özel 667 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini aldı. B-SUV segmentindeki tek tam hibrit seçeneği olan Toyota Yaris Cross Hybrid ise, 702 bin 600 liradan başlayan fiyatlara sahip.

AZ YAKAN HİBRİT GÖZDE OLDU

Hibrit araçların son dönemde herkes tarafından satın alınmak istendiğine işaret eden Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Son 3-4 ayda daha önce hiç olmadığı kadar hibrit araç soran oldu. Şu anda çok ciddi oranda tüm modeller için herkes hibrit soruyor. Araç bulunurluğu olduğunda yaklaşık yüzde 40-50 bandında hibrit satıyorduk. Şu anda daha fazla satıyoruz. Gelen her 3 müşteriden 2’si hibrit soruyor. Hibrit talebi artıyor çünkü birçok avantajının yanında önemli ölçüde bir yakıt tasarrufu sağlıyor. Hibritlere talebin arttığı bu dönemde, Yaris Cross modelinde de, satış hedefimiz yaklaşık yüzde 50 oranında hibrit, yüzde 50 oranında benzinli model satmak olacak” diye konuştu.

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PİYASA MODEL DEĞİL ELDE NE VARSA SATIYOR

Otomotiv satışlarının artık modellere göre değil elde bulunan araca göre şekillendiğinin altını çizen Bozkurt, “Bu yıl göstergeler çok değişik. Ne gelse pazarda satılıyor. Bu durum yönetilebilir ve ölçülebilir bir durum olmaktan çıkıyor haliyle. Sağlıklı değil. Biraz rulet gibi aslında. Müşteri ne bulursa alıyor. Toyota almaya gelip Lexus alan var. Çünkü istediği araç elde yok. Yine binek almaya gelip ticari araç alanlar var. Corolla bulamadığı için C-HR alan var. Kısacası elde ne varsa o satılıyor. Bu da göstergelerde farklılığa yol açıyor” ifadelerini kullandı.

YARİS CROSS’TA HEDEF 1000 ADET

Dünyada Yılın Şehir Otomobili seçilen Yaris Cross’un segmentinde eşsiz bir konumda olduğunu ifade eden Bozkurt, “2022’nin ortasında satışa sunduğumuz Yaris Cross için şimdiden çok fazla talep olduğunu söyleyebiliriz. Yıl sonuna kadar alabildiğimiz adet bin olduğu için hedefimiz bu şekilde olacak. Önümüzdeki yıl ne kadar araç alacağımız henüz netleşmedi ancak bu aracın normal pazar şartlarında, araç bulunabildiği koşullarda yaklaşık 10 bin adetlik bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi SUV segmenti çok fazla büyümeye başladı. SUV segmenti içerisinde ise B-SUV yüzde 57’lik bir pay ile günümüzde en büyük SUV segmenti haline geldi. oldu. Bu açıdan Yaris Cross’un potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade edebiliriz” açıklamasında bulundu.

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Stellantis Türkiye’ye 2 dalda altın madalya

Stellantis Türkiye, dünyanın en büyük çağrı merkezi derneği Contact Center World tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Top Ranking Performers Awards Yarışması’na damgasını vurdu. 80’den fazla ülkeden iki bini aşkın projenin katıldığı uluslararası yarışma kapsamında Stellantis Türkiye CRM ve Dijital Transformasyon’dan Sorumlu Yöneticisi Cem Toksöz ve ekibinin Lizbon’da gerçekleşen etkinlikte yaptığı örnek proje sunumları iki farklı dalda ödüle layık görüldü. Bu kapsamda Stellantis Türkiye, “Sosyal Medyanın En İyi Kullanımı” ve “En İyi Kriz Yönetimi” kategorilerinde iki altın madalyanın sahibi oldu.

Castrol satışlarında Türkiye Çin’i solladı

Castrol, Petrol Sanayi Derneği raporuna göre, 2022’nin ilk çeyreğinde, bir önceki döneme göre pazarın toplam büyüme oranından yaklaşık 6 kat fazla büyüdü. Gösterdiği yüzde 19,2’lik büyüme ile Castrol Türkiye Çin’i solladı. Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, “Özellikle otomotiv segmentinde pazarın yaklaşık 7 katı ve ticari araçlarda da pazarın 3 katından fazla büyüdük. Ayrıca bu başarılı sonuçların ardından Çin’i de geçerek Castrol dünyasında hacimsel olarak en çok ve en hızlı büyüyen pazar olduk” şeklinde konuştu.

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Halil Karagülle

İlk tam elektrikli Japon Solterra görücüye çıktı

Subaru’nun Toyota bZ4X modeli ile birlikte geliştirdiği ilk yüzde 100 elektrikli modeli Solterra, dünya ile aynı anda Türkiye’de tanıtıldı. Baştan aşağı tamamen yeni tasarlanan ve elektrikli otomobillere özgü yeni e-Subaru Global Platform üzerinde inşa edilen Solterra, markanın AWD (Sürekli Dört Çeker) geleneğini sürdürüyor. Solterra, 160 kW gücündeki elektrik motoru, 466 km’ye varan sürüş menzili, 150 KW’lık DC şarj gücü ve 71.4 kWs’lik batarya kapasitesi ile temmuz ayı itibariyle 1 milyon 665 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle “Solterra’nın bataryasının konumu ve güçlü çerçevesi yangına ve olası diğer tehlikelere karşı yüksek koruma sunuyor. Subaru mühendisleri bataryanın 10 yıl sonra kapasitesini yüzde 90 oranında koruyacağını ifade ediyorlar. Öte yandan Solterra’da üst düzey güvenlik en alt versiyondan itibaren standart olarak sunuluyor” dedi.