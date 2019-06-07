Ekonomi Tasarrufu öğreniyoruz
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tasarrufu öğreniyoruz

Düşük seviyelerde gerçekleşen kişi başı tasarruflarımız hükümet teşvikleri ve artan bilinç sayesinde gelişiyor. Buna göre, 2018’in ilk üç ayında 11,8 bin lira olan kişi başı tasarruf miktarı, 2019’un ilk çeyreğinde 14,8 bin liraya çıktı. Mevduatlarda görülen yüzde 25’lik artış ise tasarrufun öğrenildiği şeklinde yorumlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Son yıllarda Türkiye ekonomisinin fazla ön planda olmayan sorunlarından biri tasarruf oranının düşüklüğüydü. Bireysel anlamda, parasını köşeye atmayan vatandaşın harcamalarında dikkat etmesi için gerek hükümet teşvikleri gerekse kamuoyunda farkındalık oluşturma çabaları hızlandı. Bunun da etkisiyle, 2018'de nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye'de kişi başına ortalama tasarruf miktarı 14 bin 876 lira hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bu rakam 2018'in ilk çeyreğinde 11 bin 833 lira düzeyinde idi.

YÜZDE 25,7'LİK ARTIŞ

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de 1 trilyon 219,9 milyar lira tasarruf mevduatı toplanırken, bu rakam 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,7 arttı. Geçen bir yılda vatandaşlar tasarrufunu ortalama 3 bin 43 lira artırırken, bu, yatırımlar ve cari açık üzerinde önemli etkisi bulunan tasarrufa ilişkin tedbirlerin etkili olduğunu ortaya koydu. Türkiye'de 15 bin liraya dayanan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, ilk çeyrek sonu itibarıyla 34 bin 823 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen il oldu.

26 İLDE 10 BİN LİRAYI AŞTI

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43'ü İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan mega kent İstanbul'da, 2019'un ocak-mart döneminde toplam 524 milyar 708 milyon 431 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı. İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen iller, 22 bin 137 lirayla Ankara, 21 bin 569 lirayla Muğla, 19 bin 727 lirayla İzmir, 16 bin 418 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

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Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Denizli, Aydın, Edirne, Balıkesir, Kırklareli, Eskişehir, Trabzon, Zonguldak, Bursa, Nevşehir, Isparta, Çanakkale, Kırşehir, Mersin, Aksaray, Adana, Kocaeli ve Burdur olmak üzere toplam 26 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

EN DÜŞÜK BİRİKİM DOĞUDA

  • Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada bin 851 lirayla Muş yer aldı. Muş’un ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği il bin 872 lirayla Ağrı ve bin 916 lirayla Şırnak oldu. Geçen yılın ilk çeyreği itibarıyla 419 milyar 36 milyon 468 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul’da, geçen bir yıllık süreçte biriken tutar yüzde 25,2 artmış oldu.
  • 2018’İ SOLLADI
  • İstanbul’da kişi başı tasarruflar yılın ilk çeyreğinde 2018’in aynı dönemine göre miktar bazında 7 bin 13 lira arttığını ortaya koydu Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul’u, 121 milyar 841 milyon 428 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduatı miktarında 85 milyar 229 milyon 298 bin lirayla İzmir üçüncü oldu.

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