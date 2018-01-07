Taşeron işçide son gün

İşçilerin bilgileri, başvurdukları idareler tarafından elektronik ortama aktarılacak ve sınav süreci başlatılacak.

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin heyecanla beklediği kadro başvuruları 2 Ocak'tan itibaren alınmaya başladı. Taşeron işçilerin son başvuru tarihi de 12 Ocak 2018 olarak belirlendi.

Taşeron işçiler, çalıştıkları kuruma dilekçe formu ve istenen belgeler ile başvuruda bulunacak. Aşağıdaki başvuru formları doldurularak çalışılan kuruma teslim edilecek ve yapılan başvurular komisyonlar tarafından kabul edilecek.

Taşeron işçilerin kadro başvuru için son tarih verildi. Taşeron işçilerin başvuru öncesi; başvuru formu, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu ve örnek sulh ve feragat dilekçesi gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan evrakları tamamlamaları gerekiyor.

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TAŞERON İŞÇİLERİN YAPMASI GEREKENLER

Taşeron işçiler, istihdam edilecekleri (kadroya geçecekleri) kurumlara başvuru yapacak.

İşçilerin bilgileri, başvurdukları idareler tarafından elektronik ortama aktarılacak ve sınav süreci başlatılacak.

Sınav soruları, çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek

Sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 50 puan almak şartı aranacak

Geçiş süreci 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

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