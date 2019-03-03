Taşeron işçiden kadro dilekçesi

Kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmasını sağlayan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) dışında kalan kamu iktisadi teşebbüslerindeki (KİT) taşeron işçiler, kadro taleplerini dile getirmeye devam ediyor.

KİT kapsamında yer alan TEDAŞ, EÜAŞ ve TEİAŞ’ta taşeron statüsünde çalışan ve Tes-İş Sendikasına üye toplam 4 bin 278 işçi, “asıl işi” yaptıkları gerekçesiyle çalıştıkları kurumlarda sürekli işçi kadrolarına atanmak için Cumhurbaşkanlığı makamına dilekçe gönderdi.

İŞ GÜVENCESİ

Kadro taleplerini içeren dilekçelerini Tes-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Nakif Yılmaz, Eşref Erden ve Fatih Tülek vasıtasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına da ileten işçiler, iş güvenceli bir gelecek istediklerini ifade ettiler.

EKSİKLER TAMAMLANSIN

Tes-İş Sendikası yöneticileri, yaptıkları açıklamada, KİT’lerde asıl işi yapıp kadro bekleyen yaklaşık 80 bin işçi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bu işçilerin yaklaşık 5 bini bizim iş kolumuzda. Üyemiz olan bu işçiler, haklı kadro taleplerini dilekçeye dökerek bize ulaştırdılar. Üyelerimizle birlikte daha önce üst düzey hükümet yetkililerince verilen kadro sözünün yerine getirilmesini ve taşeron düzenlemesinin eksik ayağının tamamlanmasını istiyoruz.”