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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

Taşeron işçiler için yarın son gün

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçisinin kadroya geçişi ile ilgili tanınan başvuru süresi yarın sona eriyor. Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçilerin yarın mesai bitimine kadar ilgili birimlere başvurması gerekiyor. 2 Ocak'ta başlayan 10 günlük yasal başvuru süresinde başvuruda bulunmayan taşeron işçisinin kadro hakkı yanmış olacak.

Haber MerkeziAA
Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün
Taşeron işçilerin kadro başvurularında yarın son gün

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçilerin 2 Ocak'ta başlayan 10 günlük yasal başvuru süresi yarın sona erecek. Bunun sona ermesinin ardından süreç, başvuruların incelenmesi, kesin listelerin ilanı, sınav ve sınavda başarılı olanların kadroya alınması şeklinde işleyecek. Tüm aşamaları tamamlayan taşeron işçiler 2 Nisan'a kadar topluca kadrolara geçirilmiş olacak.

TAKVİM İŞLİYOR

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin taşeron işçisini ilgilendiren kadro düzenlemesiyle ilgili takvim işliyor.

2 OCAK'TA BAŞLADI

Olağanüstü hal kapsamında 24 Aralık'ta yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ayrıntıları ortaya çıkan düzenleme kapsamında, taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuruları için resmi süreç 2 Ocak'ta başlatıldı.

BAŞVURU FORMU VE DİLEKÇE İLE BAŞVURULACAK

Yurdun dört bir yanında kadroya geçme şartlarını karşılayan binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren 10 günlük yasal başvuru süresi yarın sona erecek. Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçilerin, yarın mesai bitimine kadar çalıştıkları iş yerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaat etmesi gerekecek. Kadroya geçme şartlarını karşılamalarına rağmen söz konusu süre içerisinde başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak.

SINAV TARİHLERİ: 3-22 MART

Başvuruların ardından, tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanının 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

EN AZ 3 KİŞİLİK KOMİSYON

Taşeron işçilerin kurumlarda kadroya geçiş süreçlerini yürütecek tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak. Komisyon, üye tam sayısıyla toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak. Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun bir şekilde sınav kurulunca hazırlanacak.

SINAV BİLGİLERİ İNTERNETTEN İLAN EDİLECEK

Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip, tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak şartı aranacak.

2 NİSAN'A KADAR GEÇİRİLECEK

Tüm bu sürecin ardından aranan şartları karşılayıp, sınavda başarı gösterenler en geç 2 Nisan'a kadar topluca kadroya geçirilecek.

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