Taşeron işçilere çağrı merkezi kurdular

Hak-İş bünyesinde kamu kurumlarında ve yerel yönetim kuruluşlarında taşeron, geçici ve mevsimlik işlerde çalışanların 696 sayılı KHK'nın uygulanmasına yönelik sorularını cevaplandırmak, kadroya geçiş sürecinde kolaylık sağlamak ve çalışanlara yardımcı olmak amacıyla hukukçulardan oluşan bir çağrı merkezi kurdu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda verdiğimiz mücadele güzel bir şekilde sonuç verdi. Devlet 696 sayılı KHK ile kamu kurumlarında ve yerel yönetim kuruluşlarında taşeron sistemine son verdi. Biz bu çalışmayı büyük bir reform olarak görüyoruz. büyük fotoğrafı kaçırmamak gerekiyor" dedi.

EKONOMİ Taşeron işçide son gün

TAŞERON İŞÇİ ÇAĞRI MERKEZİ NUMARASI

Uzman ekip, Hafta içi 08.30-24.00 saatleri arasında 0312 417 80 02 / 0312 418 48 72 numaralı telefonlardan çalışanların sorularını yanıtlayarak doğru bilgileri paylaşıyor.

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