Taşeron işçinin kıdem tazminatı hesabı

Aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatı konusunda hiçbir hak kaybı olmayacak.

Olağanüstü hal kapsamında 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ayrıntıları ortaya konan düzenleme çerçevesinde, taşeron işçilerin kadroya geçiş başvuruları için resmi süreç 2 Ocak'ta başlatıldı.

KIDEM TAZMİNATINDA KAYIP YOK

Aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatı konusunda hiçbir hak kaybı olmayacak. Bu kişilerin kıdem tazminatları, o kurumda işe ilk başladıkları tarih dikkate alınarak emekli oldukları veya işten ayrıldıkları tarihte hesaplanarak, kadroya geçtikleri kamu kurumu tarafından ödenecek.

TAŞERON İŞÇİYE KAMUDAN KIDEM TAZMİNATI

Aynı taşeron firma tarafından ve aynı sözleşmeye tabi olarak farklı devlet kurumlarında çalıştırılan işçiler de bulunuyor. Bu işçilerin de hak kaybı olmayacak. Bunların kıdem tazminatı hesaplanırken, farklı kurumlarda geçen toplam hizmet sürelerine bakılacak. Bu kişilerin kıdem tazminatları, kadroya alındıkları kamu kurumu tarafından ödenecek.

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