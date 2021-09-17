Ekonomi Tasfiye edilen evim şirketlerindeki 53 bin hak sahibinin akıbeti ekimde belli olacak
EMLAK

Tasfiye edilen ‘evim’ şirketlerindeki 53 bin hak sahibinin akıbeti ekimde belli olacak

Temmuz ayında tasfiye ve iradi tasfiye edilen, 53 bin müşteriyi ilgilendiren tasarruf finansman şirketlerinde büyük resim ekimde netleşecek. Ev veya arabasını teslim alanlar ödemelerine devam ederken, teslim almayanlar, ödedikleri parayı TMSF Tasfiye Komisyonu’nun sıra cetveline göre geri alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tasfiye edilen ‘evim’ şirketlerindeki 53 bin hak sahibinin akıbeti ekimde belli olacak
Tasfiye edilen faizsiz konut şirketlerinin şubeleri kepenk kapattı.

Halk arasında faizsiz ev ve taşıt alma şeklinde ifade edilen tasarruf finansman şirketlerinin 21’i temmuzda tasfiye edilmişti. 8 şirket için de iradi tasfiye kararı verilmişti.

Bu şirketlerdeki yaklaşık 53 bin müşterinin akıbeti ise ekim ayında netleşecek.

BDDK denetmenleri tasfiye edilmeyen 6 şirket ve iradi tasfiyesine karar verilen 8 şirket için raporlarını ekime kadar tamamlamış olacak.

Konuyu değerlendiren YAK Avukatlık Ortakları Buket Altufan Ulu, Hande Yayla Oğuzülgen ve Özge Konukçu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) tasfiye komisyonlarının halihazırda şirketlerin hakim ortak ve yöneticilerinin mali hak ve varlıklarına ihtiyati haciz işlemi getirdiğini, şirketlerin genel müdürlükleri ile şubelerinde güvenlik tedbirleri aldığını, kiralık durumda olan 426 şubenin tümünün de kapatıldığını hatırlatarak, “Müşterilere yapılacak ödemeler açısından iki farklı senaryo söz konusu. TMSF tarafından tasfiye edilecek şirketlerin müşterileri ve iradi tasfiye sürecine giren şirketlerin müşterilerine karşı yükümlülükleri. İradi tasfiye sürecindeki 8 şirket Kanun’daki düzenlemelere uygun olarak müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmamak şartı üzerine kurulu bir planı BDDK’ya sundu. Planların BDDK tarafından onaylanması üzerine bu şirketler kendi tasfiye süreçlerini yürütecek. Dolayısıyla müşterilerinin sözleşmedeki tüm haklarını bu şirketler kendileri yerine getirecek. Ödeme zamanı gibi detaylar ise şirketlerin hazırladığı ve BDDK tarafından onaylanan tasfiye planına göre olacak.” ifadelerine yer verdi.

GERİ ÖDEMELER SIRA CETVELİNE GÖRE YAPILACAK

Avukatlar TMSF tarafından tasfiye edilecek 21 şirket açısından ise müşterinin hangi aşamada olduğuna göre sonucun değişeceğine dikkat çekiyor:

“Eğer müşteri henüz birikim aşamasında ise, tahsisat yapılmamış, evin veya aracın mülkiyetini edinmemiş ise bu durumdaki müşteriler için ödemeler durduruldu. Çünkü TMSF tahsisat yapmayacak. Bu durumdaki müşteri ilk adımda TMSF Tasfiye Komisyonu tarafından alacakların bildirilmesi için yapılacak daveti bekleyecek. TMSF öncelikle şirketlerin tasfiye bilançosunu hazırlayacak, sıra cetveli düzenleyecek. Şirketin var ise paraya çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edilerek sıra cetveline uygun şekilde hak sahiplerine ödemeler yapılacak. Eğer müşterinin tahsisatı yapılmış ise, müşteri evini veya aracını almış ise müşterinin ödeme yapmaya devam etmesi gerekmekte. Bunun için ilgili şirketlerin web sayfalarında ödeme yapılabilecek hesap numaraları ilan edildi. Ödeme yapılmadığı takdirde TMSF artık bu alacakların tahsili için yetkilendirilmiş olduğundan bu durumdaki müşteriler hakkında yasal işlem başlatılacak.”

Birleşme ve devir hallerindeki senaryoları da değerlendiren avukatlar, “BDDK’ya verilecek başvuru dilekçelerinde mevcut yükümlülüklerin yerine getirebileceğine ilişkin bir plan sunması zorunlu kılınmıştır. Müşterilere karşı üstlenilen yükümlülükler taahhüt edilmeden zaten bu devir için izin almak mümkün olmayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

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