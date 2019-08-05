Ekonomi Taşıt kredileri 1,5in altına inmeli
OTOMOTİV

Taşıt kredileri 1,5’in altına inmeli

Daralan otomotiv pazarını değerlendiren Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, toparlanma için kredi faizlerinin yüzde 1.5’in altına inmesi gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taşıt kredisinin faizi ikinci çeyrekte yüzde 2.2-2.5 arasına indi.
Taşıt kredisinin faizi ikinci çeyrekte yüzde 2.2-2.5 arasına indi.

Şahsuvaroğlu,“Geçmiş dönemlerde aylık taşıt kredisi faizlerinin yüzde 1 mertebesinde olduğu dönemlerde pazarın sürekli büyüdüğünü gördük. Yüzde 1.5-1.7’lere çıktığında ise her zaman pazar düşüşe geçmişti” dedi.

Şahsuvaroğlu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.1’e kadar yükselen taşıt kredisi faizinin ikinci çeyrekte yüzde 2.2-2.5 arasına indiğini anımsattı. OYDER’in yılın son çeyreğinde faiz indirimlerinin devam edeceğini düşündüğünü belirten Şahsuvaroğlu, kredilerin de olumlu olması halinde satışların 400-450 bin adet ile toparlanabileceğini söyledi.

750 BİN BİZİ KURTARIR

Şahsuvaroğlu, “Tüketici faizlerden elde edeceği ekonomik kazancı düşünüyor. Mevduat faizlerinden istifade etmek istiyor. Şu anda önümüzdeki en büyük engellerden birisi de mevduat faiz oranlarının yüksekliği” dedi ve mevduat faizlerinin düşeceğini umduklarını ifade etti.

Şahsuvaroğlu son olarak satışların keskin gerilediği geçen bir yılda kapanan bayiler olduğuna dikkat çekerek, bunların yaşanmaması için otomotiv pazarının 750-800 bin adedin altına gerilememesi gerektiğini ifade etti.

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