Ekonomi Tataristan ile hedef 1 milyar lık ticaret
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tataristan ile hedef 1 milyar $'lık ticaret

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Tataristan ile ticaret hacmimizdeki artış bizim için memnuniyet verici. Kısa süre içinde ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarabiliriz, bunun önünde hiçbir engel yok" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Varank
Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ve Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti sanayilerinin birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Tataristan ile ticaret hacmimizdeki artış bizim için memnuniyet verici. Kısa süre içinde ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarabiliriz, bunun önünde hiçbir engel yok" dedi. Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 19. Uluslararası Makine Üretimi Fuarı, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Bakan Varank'ın katılımıyla başladı.

2,5 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Türkiye ile Tataristan'ın ticaret ve karşılıklı yatırımlarda güçlü ortaklıkları olduğuna dikkat çeken Varank, "Tataristan ile ticaret hacmimizdeki artış bizim için memnuniyet verici. Kısa süre içinde ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarabiliriz, bunun önünde hiçbir engel yok. İki ülkenin sanayileri birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip. Bu manada gelecekteki iş birliklerimiz açısından sağlam bir zemin mevcut diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Varank, Tataristan'ın Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirerek, ülkede yatırımları bulunan 140 Türk şirketinin Tataristan ve Rusya ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Bakan Varank, "Şirketlerimizin 2,5 milyar doları bulan yatırımları hem Tataristan'a hem Rusya'ya katma değer ve ihracat olarak büyük katkılar sağlıyor" diye konuştu.

İslam ülkelerine yeni bir vizyon

  • Bakan Mustafa Varank, Tataristan ziyareti öncesinde 18-21 Aralık'ta gerçekleştirilecek Kuala Lumpur Zirvesi öncesi Katar'da düzenlenen hazırlık toplantısına katıldı. İslam medeniyetinin ekonomik ve sosyal açıdan yeniden canlandırılması amacıyla düzenlenecek Kuala Lumpur Zirvesi'ne günler kala Türkiye, Malezya, Katar, Pakistan ve Endonezya'nın ilgili bakanları Doha'da bir araya geldi.

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