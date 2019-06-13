Tatiliniz kabusa dönüşmesin: Yüzlerce şikayet var

9 günlük bayram tatilinde özellikle Ege ve Akdeniz olmak üzere yurdun pek çok bölgesinde otel ve pansiyonlarda doluluk oranları yüzde 100 seviyelerine yaklaştı. Sektör yetkililerinin bile beklentilerinin çok üzerinde yaşanan ilgi sonrası tüm bayram dönemlerinin rekoru da kırıldı.

Bayram tatili boyunca 10 milyar TL’lik bir ekonomik büyüklüğün oluştuğu kaydedilirken, 70 milyon turist hedefi ışığında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ise elde edilen ekonomik büyüklüğün ve talebin 2019 yılında turizm açısından kırılacak rekorların da habercisi olduğuna vurgu yaptı.

Ancak turizm tarafında oluşan aşırı talep ciddi mağduriyetleri de ortaya çıkarıyor.

9 günlük bayram tatilini bulunduğu ilin dışında dinlenerek keyfini çıkarmak isteyenlerin haldır haldır bütçelerine uygun yer arayışı kötü niyetli kimi işletmeciler yüzünden adeta kabusa dönüştü.

SAHTE SİTE İLE TUZAK

Söz konusu işletmeler çeşitli platformlar üzerinden düşük fiyatlar ile tatil için yer arayışında olan vatandaşları sayfalarına çekerek gerçekçi olmayan görseller ile adeta tuzağa düşürüyor. Kullanılan görsellerde aldatıcı otel içi resimler paylaşan kötü niyetli işletmeciler hiçbir şekilde manzarası olmayan otelleri için deniz ve doğa manzarası görselleri koyarak tatilcilerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Penceresi dahi bulunmayan otel odasına pencere ve manzara görseli çizilmiş!

DONANIM ALDATMACASI

Tatilciler sadece sahte site ve görseller üzerinden mağduriyet yaşamıyor. Tatil siteleri ve otellerin web siteleri üzerinden satın aldıkları tatil paketlerinde hamam, sauna, spa, oyun parkı, açık büfe gibi farklı donatılara aldanarak tercihi yapan tatilciler otellere gittiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak tatilini arzu ettiği gibi sonlandıramıyor.

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SMS İLE UCUZ TATİLE DİKKAT!

Sosyal medya da veya SMS üzerinden cazip firsatlar ile göz boyayan otel ve organizasyonların da sayısında ciddi artış yaşanmaya başladı. Piyasa fiyatının çok altında neredeyse imkansız denebilecek fiyatlar ile 5 yıldızlı tatil konforu vaat eden ilanlara aldanarak tatil planlaması yapan tatilciler de hüsrana uğranıyor.





İCRALIK OTELE REZERVASYON

9 günlük bayram tatili sonrasında şikayet platformlarına gelen yüzlerce şikayet arasında genellikle otellerin resimlerde görüldüğü gibi olmadığı, donanım eksikliği ve kötü hizmetten şikayet edilirken Bodrum'da hizmet veren haciz nedeniyle kapalı olan bir otele alım yapılması ise pes dedirtti. Otelin kapısına giden tatilciler icradan ötürü tesisin kapalı olduğunu görünce yaşadıklarına isyan etti.

BİR ÇOK KANALDAN TEYİT EDİN

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, vatandaşların tatil paketi satın alırken çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, ''Tatil planı yaptıkları otelleri bir çok kanaldan teyit etmeli. Bu noktada daha çok bu işi tur operatörleri üzerinden yapmalılar. Bu şekilde ilerlemeleri halinde başları kesinlikle ağrımayacaktır. Tatil yapılacak otelin görselleri özellikle otelin web sayfası üzerinden de bakılmalı.'' diye konuştu.

'UCUZ ETİN YAHNİSİ OLMAZ'

Son zamanlarda cep telefonlarına gelen ucuz otel SMS'lerine de yönelik uyarıda bulunan Ayık, sözlerini şöyle sürdürdü; ''Telefonlara gelen cazip fiyatlı otel ilanlarına çok dikkat edilmeli. Ucuz etin yahnisi olmaz. Bu şekilde bir tatil planlaması yapıyorsanız her türlü sürprize açık olmanız gerekiyor.''

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TÜROFED Başkanı Osman Ayık.

İPTAL VE PARA İADESİ HAKKINIZ VAR

Vatandaşların aldıkları tatil paketleriyle ilgili sorun yaşamaları halinde Turizm Bakanlığı ile tüketici hakem heyetlerini de işaret eden Ayık, gidilen otelin görsellerdeki gibi olmaması ve bahsedilen donatı ve hizmetlerden birinin dahi olmaması halinde iptal ve para iadesi hakları olduğunu da vurguladı.

BAKANLIĞIN SİTESİNDEN KONTROL EDİN

Ayık, son olarak tatil planı için düşünülen otelin Turizm İşletme Belgesi olup olmadığını Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın sitesi üzerinden sorgulanması gerektiğine de dikkat çekti.

Armutlu'daki bir otelde ise tesisin inşaatının bitmeden hizmete alındığı öne sürüldü.

Kuşadası'nda hizmet veren bir otelde çekildiği iddia edilen görüntüde; odalara giden koridorlardaki bardak ve tabakların 5 gündür yerde beklediği yazıldı.