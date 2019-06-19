Tavsiye ile başladı siparişe yetişemiyor

Gümüşhane’de Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün İl Özel İdaresi kaynaklarıyla desteklediği organik çilek bahçesi hem köylü kadınlara ekmek kapısı oldu hem de köydeki herkesin çilek dikmesine neden oldu.

DEVLET DESTEĞİ İLE HAREKETE GEÇTİLER

Yüksel Yılmaz ve 3 akrabası tarafından başka bir akrabalarının tavsiyesi üzerine köyün Devrençi mahallesinde 4 yıl önce kurulan 6 dönümlük bahçede üretilen organik çileklerin hasadına başlandı. Çilek tarlasında hasat yapan işletmecilerden Hakkı Yılmaz, yaz aylarında aile bireyleri ve köy sakinleriyle birlikte çilek tarlasını işlettiklerini belirterek, “Bu tarlayı çevirdikten sonra ne yapalım diye düşünürken, mühendis bir akrabamız bizim önümüzü açarak burayı çilek tarlası yapmamızı tavsiye etti. Bizde bunun üzerine Tarım İl Müdürlüğüne müracaat ettik. Onlar da gelip baktılar ve onların desteğiyle bu işi yapmaya karar verdik. 4 yıl önce başladık ve halen devam ediyoruz. Yaklaşık 6 dönümlük bir alandayız. Yaz aylarında buradayız. Aile bireylerimiz ve köy sakinleriyle birlikte burayı işletiyoruz” dedi.