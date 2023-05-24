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Ekonomi

Tayfun'dan tam isabet

Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un 2’nci test atışı Rize’de gerçekleştirildi. Roketsan’ın geliştirdiği Kısa Menzilli Balistik Füze Tayfun’un kısa süre içinde envantere alınması beklenirken, bu sayede Türk Silahlı Kuvvetleri önemli bir caydırıcılık kapasitesine ulaşacak.

04:08 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rize-Artvin Havalimanı’nda Tayfun'un ikinci test atışı yapıldı.

Rize-Artvin Havalimanı’nda Tayfun'un ikinci test atışı yapıldı.

Rize-Artvin Havalimanı tarihi günlerinden birini yaşadı. Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun'un 2’nci test atışı Rize-Artvin Havalimanı'ndan başarıyla gerçekleşti. Ülkemizin şu ana kadar ürettiği en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan Tayfun’un kısa süre içinde TSK envanterine alınması bekleniyor.

BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze sisteminin saat 06.44'te gerçekleşen test atışı öncesi, havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun'un ilk test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 22 Ekim 2022'de gerçekleştirildi. Başarıyla tamamlanan test atışına dair görüntüleri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından paylaştı. Demir, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



#Tayfun
#Savuma Sanayii
#ROKETSAN
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