Tayfun'dan tam isabet

Türkiye seçim gündemine yoğunlaşırken savunma sanayii alanında ise heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye geçtiğimiz hafta bir insansız hava aracından seyir füzesi ateşleyebilen ilk ülke oldu. Çakır’ın üzerindeki füze motoru da tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Bu sayede Türkiye, füze motoru konusunda Fransa’nın da tekelini kırmış oldu.