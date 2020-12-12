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Ekonomi TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi

Meclis Genel Kurulunda, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi. Görüşmelerde şahsı adına söz alan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ise Türkiye'nin dünya ticareti içerisindeki payının her geçen gün arttığını vurguladı.

Haber Merkezi AA
TBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu

Genel Kurulda, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı, Türkiye Uzay Ajansı'nın 2021 yıl bütçeleri ile 2019 yılı kesin hesapları ele alındı.

Görüşmelerde şahsı adına söz alan AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Hakkari'nin geçim kaynaklarının başında sınır ticareti ve hayvancılığın geldiğini belirtti.

Sınır ticaretinin Irak Savaşı'yla, hayvancılığın ise 1984'ten bu yana bölücü terör örgütünden dolayı sekteye uğradığına işaret eden Dinç, "Bu zamana kadar yaptıklarıyla tüm dünyaya örnek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 yıldır verdiği çabalar neticesinde özellikle son üç yılda bölgemizin terörden temizlenmesinden dolayı teşekkür ederiz. Kepçeler, PKK terör örgütü için çukur kazmak yerine yol yapmakta, altyapıyı inşa etmekte kullanıldı. PKK terör örgütünün adeta enkaza çevirdiği bu güzel şehrimizi hamdolsun süratle ayağa kaldırdık ve devletimizin desteğiyle, vatandaşlarımızı tekrardan tarım, hayvancılık ve ticaret gibi geçim kaynaklarına teşvik ettik." diye konuştu.

Görüşmelerde şahsı adına söz alan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ise Türkiye'nin dünya ticareti içerisindeki payının her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Dünya ticaretinde değişen şartlarla, ülkemizin de uyumunu teminen, ilgili kurumların hukuki, idari, fiziki, teknik ve mali kapasitelerinin dünyadaki gelişmelere uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Türk markasını ve Türk üreticisini koruyacak önlemlerin alınması şarttır. Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat güncellenmeli, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkinlikleri artırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

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