Ekonomi TBMMde ilk iş vergi paketi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TBMM’de ilk iş vergi paketi

TBMM çalışmalarına bugün başlıyor. Meclisin ilk gündem maddesi 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti de getiren 64 maddelik düzenleme olacak. Pakette 640 bin liraya kadar kazanan sosyal medya fenomenlerine yüzde 15’lik gelir vergisi de yer alıyor.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​TBMM’de ilk iş vergi paketi
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 27. Dönem 5. Yasama Yılı çalışmaları bugün başlıyor. Meclisin en önemli gündem maddesi olarak ise 64 maddelik vergi paketi ilk sırada yer alıyor.

ÇİFTÇİ VERGİDEN MUAF OLACAK

  • Bugün Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek kanun teklifi ile 850 bin civarı küçük esnafa gelir vergisi muafiyeti sağlanması tartışılıp karara bağlanacak. Çiftçi destek ödemeleri de gelir vergisinden muaf tutulacak. Elektronik ortamda vergi dairesi kurulup, uzaktan vergi incelemesi yapılabilecek. Vergi Usul Kanunu’na ‘Elektronik Defter Beratı’ ve ‘Elektronik Muhasebe Fişi’ tanımları eklenecek. Mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edebilme imkanı sağlanacak. Kamu kurumlarının düzenlemiş olduğu pusulalar bazı durumlarda gider hanesine yazılabilecek.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE VERGİ

Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde edenler kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek. 640 bin lirayı geçen kazançta gelir vergisi kapsamına alınacaklar. Akıllı cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart olacak. Cumhurbaşkanı bu vergi oranını artırmaya veya azaltmaya yetkili olacak.

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