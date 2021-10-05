​TBMM’de ilk iş vergi paketi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 27. Dönem 5. Yasama Yılı çalışmaları bugün başlıyor. Meclisin en önemli gündem maddesi olarak ise 64 maddelik vergi paketi ilk sırada yer alıyor.

ÇİFTÇİ VERGİDEN MUAF OLACAK

Bugün Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek kanun teklifi ile 850 bin civarı küçük esnafa gelir vergisi muafiyeti sağlanması tartışılıp karara bağlanacak. Çiftçi destek ödemeleri de gelir vergisinden muaf tutulacak. Elektronik ortamda vergi dairesi kurulup, uzaktan vergi incelemesi yapılabilecek. Vergi Usul Kanunu’na ‘Elektronik Defter Beratı’ ve ‘Elektronik Muhasebe Fişi’ tanımları eklenecek. Mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edebilme imkanı sağlanacak. Kamu kurumlarının düzenlemiş olduğu pusulalar bazı durumlarda gider hanesine yazılabilecek.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE VERGİ

Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde edenler kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek. 640 bin lirayı geçen kazançta gelir vergisi kapsamına alınacaklar. Akıllı cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart olacak. Cumhurbaşkanı bu vergi oranını artırmaya veya azaltmaya yetkili olacak.