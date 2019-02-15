Ekonomi TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne Arıkan vekalet edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne Erol Arıkan vekalet edecek

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne Arıkan vekalet edecek

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Erol Arıkan'ın vekalet edeceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Erol Arıkan / fotoğrafta sağdan üçüncü.
Erol Arıkan / fotoğrafta sağdan üçüncü.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, Genel Müdür Veysi Kurt'un başka bir göreve atanması dolayısıyla boşalan TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Erol Arıkan'ın vekalet edeceği belirtildi.

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